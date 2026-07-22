MINI maakt een speciale JCW voor gamers met smaak

Iedereen die vroeger veel te veel uren in Need for Speed Underground of Midnight Club heeft gestoken, kent het wel. Eerst een snelle hatchback kopen en daarna alles erop gooien wat de virtuele tuningwinkel te bieden had. Een verlagingsset? Check. Rode velgen? Natuurlijk. Extra spoilers? Sowieso. MINI had blijkbaar flashbacks en besloot: laten we zo'n auto gewoon lekker bouwen. Echter is er één klein minpuntje. Hij komt natuurlijk niet naar Nederland.

Meer JCW dan JCW

De MINI JCW 3-Door High-Performance Player Series is naast een hele mond vol exclusief voor China bedacht en zou een soort brug moeten worden tussen videogames en de echte wereld. Dus een auto die eruitziet alsof iemand zonder budgetlimiet even door de onderdelencatalogus is gegaan. Je raadt het al, het is niet de meest subtiele JCW.

De carrosserie is gespoten in felblauw, terwijl het dak, de spiegelkappen, de striping en de 18-inch velgen lekker knalrood zijn. MINI ziet er zelf iets van Superman en Spider-Man in. En dat snap ik ergens wel. Daar blijft het echter niet bij. Op de deuren vind je enorme JCW-logo's, de bumpers krijgen extra winglets, achterop zit een grotere spoiler en diffuser en zelfs de rode treklus is niet vergeten.





Niet alleen uiterlijk

Gelukkig is het niet alleen een kwestie van stickers plakken. MINI monteert ook een aangepast JCW-onderstel waardoor de auto nog even een verdieping lager staat en scherper moet sturen. Of dat beroemde 'go-kartgevoel' daarmee nog beter wordt? Ik verwacht van wel.

Onder de motorkap verandert er verder niets. De bekende BMW B48 2,0-liter viercilinder levert 228 pk en 380 Nm, gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Daarmee sprint de MINI in 6,1 seconden naar de 100 km/u. Niet tenenkrommend snel, maar daar draait deze speciale editie ook niet om. Hij moet vooral lekker opvallen als je hem bij de plaatselijke McDonalds parkeert.

Een handbak kan je trouwens vergeten. Ook deze JCW moet het doen met een automaat.

Meer dan veertig mille

De High-Performance Player Series blijft dus helaas exclusief voor China. Daar hangt een prijskaartje aan van 334.800 yuan, omgerekend zo'n 43.000 euro. Dat is wel een stevig bedrag voor een compacte hot hatch, maar deze MINI is ook niet bedoeld voor mensen die gewoon weer een leuke hatchback zoeken.

Via: BMWblog

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