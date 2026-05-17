Dit merk overweegt een Renault Twingo-rivaal, en dat is logisch

De MINI staat weer helemaal in de spotlights dankzij zijn 25-jarige bestaan. Dat is dan weer na een productiereeks van 40 jaar van het originele model. In die tijd is de MINI nooit een enorme auto geworden, maar wel fors gegroeid ten opzichte van de originele Austin Mini. Modellen als de Countryman, Aceman en de niet meer bestaande Clubman bewijzen dat er ruimte is voor families binnenin het merk MINI, maar daar tegenover kan je de vraag stellen: is de 'gewone' MINI Cooper wel klein genoeg om zijn naam waar te maken?

Een auto zo klein als de originele MINI, dat verwachten we niet in Europa. Japan even lief aankijken om een Kei Car te bouwen lijkt dan nog de beste optie. In Europa zitten auto's vast aan allerlei veiligheids- en technologie-eisen die de propositie voor een kleine auto erg lastig maken. Tegelijkertijd worden kleine EV's omarmd en MINI als degene die het hebben van kleine auto's nog in de naam heeft, wil daar zeker wel naar kijken.

Mini-MINI

MINI keek al eens naar een kleinere hatchback met de Rocketman-concept uit 2011. Dat werd niks, maar het achterliggende plan is eentje waar MINI nog steeds hun hersens over breekt. Designchef Holger Hampf bevestigt dat een idee in de trend van de Rocketman nog steeds op tafel ligt. Met de gebruikelijke vage termen om nog niks te bevestigen, zoals dat ze nog aan het kijken zijn naar in welke volumes een productieauto gebouwd kan worden en 'wat er allemaal in zo'n 3.6 meter lang autootje gestopt kan worden'.

Met natuurlijk de genoemde hordes van zaken die in een auto moeten zitten, daar wil MINI zich ook aan houden. Niet enkel de door de EU verplichte ADAS-regels, maar ook andere passieve en actieve veiligheid die een NCAP-beoordeling van vijf sterren opleveren. Hampf zegt dat de veiligheidseisen niet onderhandelbaar zijn. Vandaar dat er gekeken wordt naar mogelijkheden.

Rivalen

In tegenstelling tot 2011 lijkt het echter wel alsof de MINI Rocketman een duidelijke plaats heeft in de wereld. Kleine EV's van rond de 20.000 euro zitten precies waar je wil. Kijkend naar de Renault Twingo is een herkenbaar design dan een mooie manier om een mini-EV kracht bij te staan. Ook Smart wil binnenkort met een nieuwe Fortwo komen en Volkswagen plant een "ID. Lupo" (naam niet bevestigd) om onder de ID. Polo te komen. Kortom: zoals wel vaker wil het merk dingen graag, maar moet er wel een concreet plan zijn. (via Autoexpress)