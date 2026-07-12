Überbritse MINI-editie heeft een ongemakkelijk nadeel

Voor als je het nog niet wist: MINI is Brits. Echt waar? Ja, echt. Tegenwoordig rust de auto zo erg op BMW-techniek dat sommigen het betwisten, maar de roots liggen toch echt in Engeland. De thuisbasis van de MINI Cooper ligt nog steeds in Oxford. Vandaar dat MINI met de Oxford Edition viert dat deze über-Britse auto nog bestaat. Alleen op sommige plekken heeft dat een nadeel.

MINI onthulde dus afgelopen week de Oxford Edition, ter ere van 25 jaar MINI-productie in de Britse fabriek. Om mee te beginnen: dit betreft de benzineversie die ook nog daadwerkelijk daar gebouwd wordt. De elektrische MINI wordt in China gebouwd dus die voorzien van extra Britse feestartikelen voelt dan wat dubbel.

MINI Cooper Oxford Edition

Het thema is niet volledig toevallig Engeland, of Groot-Brittannië. U weet wel, van de Union Jack-vlag. Die wordt tegenwoordig geïntegreerd in de achterlichten van een MINI Cooper, maar op de Oxford Edition komt ook een klassieker terug. Namelijk de vlag op het dak. Dat is een optie gebleven bij MINI (zelfs op de cabrio), maar vaak iets minder uitgesproken dan dit. Hij is namelijk volledig in zijn rood-wit-blauwe driekleur, met zelfs een streep die doorloopt over de motorkap. Er wordt zelfs geknipoogd naar Austin Powers die een MINI met volledig Engelse vlag-kleurstelling had in één van de films. Dit is ietsje minder extreem, maar volgt hetzelfde idee.

Je mag kiezen tussen deze donkerblauwe lak genaamd Indigo Sunset Blue, maar ook Chili Red is een optie voor de MINI Cooper Oxford Edition. Je krijgt ook witte spiegels ter contrast. Oh ja, en je mag kiezen of het een MINI Cooper C of Cooper S wordt. In het interieur krijg je subtiele details zoals een Union Jack op de vloermatten (en een finishvlag aan de andere kant) en minder subtiele details zoals een Engelse achtergrond op het infotainmentscherm.

Oeps!

In Nederland is de MINI Cooper Oxford Edition beschikbaar vanaf 45.490 euro. Gelukkig is MINI dus niet van plan 'm enkel in Engeland te houden als je dit een leuke editie vindt. Ook de Amerikanen mogen er dus mee aan de haal. Met één ietwat ongelukkig nadeel. De highlight van de MINI Cooper Oxford Edition is toch wel het dak. Dat je van boven een grote Union Jack kan zien. Alleen eh... in de VS wordt de auto standaard geleverd met een panoramadak. Aangezien er simpelweg de modificaties worden toegevoegd van de Oxford Edition, blijft die dus. Nou blijft het patroon op zich bestaan, maar het lijkt toch een beetje ongemakkelijk zo.

Afijn, wij hebben daar dus geen last van. De MINI Oxford Edition is binnenkort te bestellen voor dus net geen 45.500 euro.

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