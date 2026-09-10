Ook dit merk gebruikt de naam GT, maar dat heeft een reden

We hebben het wel eens gehad over de naam GT. Het staat klassiek gezien voor Grand Touring of Gran Turismo en beschrijft een auto voor lange afstanden, of dat nou racen of toeren is. Er zijn bepaalde merken die GT eigen hebben gemaakt of simpelweg hun auto GT noemen omdat het marketingtechnisch slim is (je moet altijd specifiëren welke GT) of in combinatie met iets anders gewoon werkt. GTI, GTA, GT3, dat soort werk. Nu komt er een GT-versie van een auto waar we het niet zo snel van hebben verwacht: de MINI Cooper. Dat heeft wel een historische reden.

MINI onthult namelijk een speciale editie genaamd de Cooper 1998 GT. Om eerst even de olifant uit de kamer te halen: 1998 is geen jaartal. Dat is de motorinhoud in cc van de B48 die voor de aandrijving zorgt in de nieuwe Cooper op benzine (F66). Dat geeft een hint: het is een hommage aan de Mini 1275 GT. Dat was een soort opvolger voor de originele Mini Cooper S met een grotere motor. De 1.070 cc grote motor werd ineens een duizelingwekkende 1.275 cc grote unit en de naam GT droeg. Met wel een heuse 60 pk, trouwens. Maar goed, voor het formaat auto was dat nog best een beetje pit.

Wat de Mini 1275 GT memorabel maakt is de zogenaamde Clubman-styling. De auto is over het algemeen hetzelfde als de Mini die je kent, maar de nieuwe hoekige voorkant moest de auto moderner maken voor de jaren '70. Dat werkte niet echt, want de Clubman-versie hield het maar een paar jaar vol. Toch was het de combinatie van die 1275 GT en de Clubman-styling die nog in het collectieve geheugen staat.

Grappig genoeg vierde Mini dat een paar jaar geleden ook al met de 1499 GT op basis van de 'oude' Cooper F56. En ja, 1.499 cc is precies de grootte van het B38-blok dat hiervoor werd gebruikt. De 1499 GT werd gekenmerkt door oranje, maar niet zoals de 1275 GT als lakkleur. Nee, de 1499 was een soort negatieve versie van de 1275, waar de hoofdkleur zwart is met oranje details. Dat laatste keert terug.

MINI Cooper 1998 GT

Want ja, MINI eert wederom de 1275 GT met een nieuwe speciale editie van de Cooper. Nu dus 1998 GT geheten vanwege de viercilinder die in de Cooper C ligt. Dat is wel een kleine misser: het is dus de Cooper S-motor die voor de Cooper C geknepen is. Goed voor 'slechts' 163 pk terwijl de editie best sportief oogt.

Wederom krijg je zwarte lak met oranje details. De oranje streep met 1998 GT erop, maar dit keer wel een paar extra oranje details. Een oranje GT-badge achterop, oranje naafdopjes en binnenin ook contrasterende oranje details. Het is ietwat subtiel gehouden, maar toch is oranje in your face genoeg om direct te markeren dat het iets speciaals betreft.

De MINI Cooper 1998 GT Edition maakt deel uit van een serie speciale edities die helaas vooralsnog enkel de Amerikaanse markt bedient. Vandaar ook die geknepen Cooper S-motor: 'onze' Cooper C heeft nog steeds de B38-driecilinder MHEV met 156 pk. Ergens wel jammer, want met zilveren velgen was dit een uiterst puike editie geweest.