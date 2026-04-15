MINI gooit 'Pimp My Ride'-saus over de Countryman

Soms vraag je je af hoe ideeën bij autofabrikanten ontstaan. Zou daar iemand zitten die opeens zegt: “We maken een SUV… maar dan met speakers in de zijkant”? Blijkbaar wel. MINI dacht: waarom stoppen we audio ín een auto, als we er ook gewoon één grote geluidsinstallatie van kunnen maken?

Van brave crossover naar rijdende rave

MINI pakte een doodnormale MINI Countryman S ALL4 en gaf hem vervolgens aan Vagabund. Wat er daarna gebeurde, kan je denk ik het beste zien als een totale creatieve ontsporing. Waarom? Omdat de achterste zijruiten eruit zijn gesloopt en vervangen door... speakers.

Niet netjes weggewerkt, maar gewoon zichtbaar alsof Mad Mike een festivalset in je auto heeft geschroefd. Achterin liggen subwoofers die pas echt losgaan zodra je de achterklep opent. En het mooiste: je hebt er eigenlijk twee nodig. Want samen vormen ze één groot mobiel soundsystem. Alsof je per ongeluk een festival meeneemt naar de supermarkt.

Geluid eerst, auto later

De audio is serieus aangepakt. Geen Halfords-setje, maar speakers in een behuizing van polymer granite, gekozen omdat het beter klinkt, niet omdat het praktisch is.

Tweeters en mid-range speakers zitten letterlijk in de carrosserie verwerkt. Subwoofers zorgen voor de klappen. Hoe hard het setje precies kan is niet duidelijk. Gelukkig hebben we bepaalde geluidspalen waar je dit vast kan meten.





















Design dat net zo hard schreeuwt

Alsof het nog niet druk genoeg was, heeft Vagabund ook het uiterlijk aangepakt. Breder, hoger, dikker, eigenlijk alles wel om het geheel nog absurder te maken.

De dikke 20-inch wielen hebben dichte covers die eruitzien als speakerroosters. Op het dak ligt een aluminium constructie die meer weg heeft van een podium dan een dakrek. En overal zie je details die schreeuwen: dit ding is hier voor geluid, niet voor boodschappen.

Oh, en dan zit er dus ook nog een Walkman in. Ja, echt. Voor als je even klaar bent met de herrie buiten en gewoon ouderwets alleen wil luisteren.

Compleet nutteloos, dus geweldig

Helaas pindakaas: je kunt hem niet kopen. Dit zijn one-offs, echt specifiek bedoeld voor shows en events. Eén verschijnt op Auto China, daarna gaan ze waarschijnlijk de festivalwereld terroriseren. Maar misschien is dat maar goed ook. Want praktisch is het niet. Stil ook niet. En logisch trouwens ook niet.

Maar eerlijk? Dat maakt het juist leuk. In een tijd waarin alles elektrisch, efficiënt en verantwoord moet zijn, komt MINI gewoon met een rijdende boombox.