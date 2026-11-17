Verkeersboetes zijn al absurd duur in Nederland. Daarom adviseerden iedereen en zijn moeder om de boetebedragen voor verkeersovertredingen omlaag te brengen. Maar helaas: hier gaat de minister van Justitie en Veiligheid David van Weel niet in mee.

Het gaat specifiek om de jaarlijkse inflatiecorrectie. Op 22 september nam de Tweede Kamer nog een motie aan van Kamerlid Ismail El Abassi (DENK) om in 2027 vaste correctie op verkeersboetes niet door te voeren. De meerderheid was het erover eens: de bedragen van verkeersboetes zijn extreem hoog en lopen uit de pas met andere straffen.

Weet je wat nog het meest kromme is? Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt dat de Kamer een punt heeft. Volgens de ambtenaren, inclusief minister Van Weel, zijn de Nederlandse verkeersboetes door eerdere verhogingen al zo hoog dat de indexering niks toevoegt aan de verkeersveiligheid. En toch gebeurt het.

Waarom de verkeersboetes toch duurder worden

Ondanks dat de scheefgroei alleen maar schever wordt, komt de inflatiecorrectie er gewoon. De indexering betekent dat de boetebedragen met 2,7 procent omhoog gaan door de inflatie. De reden is puur financieel. Volgens de minister staat er nergens in de motie hoe het financiële gat wordt opgevangen. En dat gat is best fors.

Het niet doorvoeren van de inflatiecorrectie zou op de begroting van Justitie en Veiligheid zorgen voor een tekort van ruim 28 miljoen euro in 2027 oplopend tot een gat tot 30 miljoen euro in de jaren daarna. Dat zou niet alleen komen door het uitblijven van de verhoging. Het ministerie verwacht meer inkomsten in de komende jaren omdat de pakkans groter wordt doordat er meer (flex)flitspalen komen. Daarmee worden de boetebedragen in het artikel hieronder dus zeker werkelijkheid.