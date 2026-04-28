Mislukt F1-team lift 12 jaar na faillissement nog steeds mee op F1-hype

De F1-historie kent vele helden, maar nog wel meer mislukkingen. Caterham is er daar een van. Het Britse sportwagenmerk zal niet graag terugkijken op de drie jaar in de koningsklasse van de autosport. Toch durft de autobouwer het aan om een speciale Miami-editie uit te brengen van haar Seven R, precies in het weekend van de Formule 1-race aldaar.

Hoewel de Britse sportwagenbouwer er alles aan doet om de associatie met de koningsklasse van de autosport te wekken, durven ze één ding opvallend genoeg niet: de term ‘Formule 1’ daadwerkelijk in de mond nemen. In hun ronkende persbericht hebben ze het over "the race weekend" en presenteren ze de auto op 'Race Street' bij het Miami International Autodrome. Maar F1 of Formule 1? Ho maar.

Goed, de Miami Edition dus. Wat krijg je daarbij? Vooral heel veel kleur. De Seven is gespoten in de kleur 'Aqua', een tint die speciaal voor dit model is ontwikkeld. Dit wordt gecombineerd met 'Vibrant Pink' en witte accenten. Om het af te maken is de auto beplakt met Miami-logo's en de lay-out van het circuit (dat ze dus geen F1-circuit noemen). In het interieur vinden we diezelfde Miami-opschriften terug op de stoelen en het dashboard.

















Onder de schreeuwerige kleuren blijft de Caterham Seven R natuurlijk wel een serieus circuitspeeltje. Voorin ligt de atmosferische 2,0-liter Ford Duratec-motor die 213 pk levert. Dat lijkt op papier misschien niet veel voor een moderne sportwagen, maar op een gewicht van slechts 560 kilo praten we over 380 pk per 1.000 kilo. De prestaties zijn dan ook meer dan prima: in 3,8 seconden knal je naar de 100 km/u en de koek is pas op bij 219 km/u. Schakelen doe je zelf met een vijftraps handbak.

Mocht je nu denken: "Die Aqua-bak moet ik hebben", dan moet je snel zijn. De oplage is namelijk bizar klein. Er worden in totaal slechts 12 exemplaren gebouwd. Opvallend genoeg zijn er daarvan maar 10 beschikbaar voor de verkoop via het Amerikaanse dealernetwerk van Caterham. Wat er met die andere twee gebeurt? Waarschijnlijk blijven die achter bij de directie of worden ze ingezet als promotiemateriaal om de herinnering aan die mislukte F1-tijd nog even levend te houden. De prijs deelt Caterham alleen aan potentiële klanten. Een gewone Seven R gaat omgerekend voor ongeveer 44.500 euro.