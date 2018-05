Miss Tuning 2018: dit zijn de finalisten

Deze warme dag wordt nog net wat warmer.

We hebben er even op moeten wachten, maar dit weekend barst de hevige strijd weer los. Nee, we hebben het niet over ge Grand Prix van Spanje in Barcelona, maar om de Miss Tuning verkiezing aan de Bodensee in Friedrichshafen. Liefst 340 vrouwen schreven zich in voor de competitie en inmiddels zijn de twaalf met de scherpste nagels overgebleven. Wie wordt de opvolgster van Vanessa Schmidt?

We moeten zeggen dat er dit jaar veel goede kandidates zijn. Normaal maken we hier wat grappen over getunede vrouwen en getunede auto’s, maar dat zou deze deernes tekort doen. We hebben kapsters, autoverkoopsters, studentes en zelfs een elektriciën. Collega @720s is al naar de meterkast gelopen met een enorme bak water en een twinkeling in zijn ogen. ‘Ja, euhm, ik wilde iets doen en toen ging het fout. Je kan vanmiddag langskomen? Oké, je bent mooi. Ik bedoel oké mooi’.

Voor de winnares ligt een Playboy-shoot en een jaar rondkarren in een getuneerde Nissan Micra in het verschiet. De nummers twee en drie gaan met cheques ter waarde van 500 respectievelijk 250 Euro aan de haal. Check wie deze prijzen verdient, in de gallery!