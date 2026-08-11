Misschien is de aankomende Dutch GP toch niet de laatste F1-race in Zandvoort

Het racefeest in de Zandvoortse duinen komt na deze maand ten einde. De Formule 1 keert na de aankomende editie van de Nederlandse Grand Prix niet meer terug. Niet omdat het zelf niet wil, maar omdat de Nederlandse organisatie er de stekker uit trekt. Maar toch houdt het de deur ook nog op een kiertje.

Hoewel de Grand Prix van Zandvoort een goed georganiseerd en winstgevend festijn was, komt er toch een eind aan. Stoppen op het hoogtepunt is het mantra van de organisatie die voorzag dat het op een punt weer bergafwaarts zou gaan. Maar aan de andere kant heeft het circuit wel een Grade 1-licentie voor de aankomende drie jaar op zak. Dus mocht de F1 toch nog terug willen komen, dan kan dat.

In geval van nood

Dat zegt Circuitdirecteur Robert van Overdijk tegenover Nu.nl. Hij geeft aan dat de licentie het circuit de optie geeft om Formule 1-races te hosten mocht daar de behoefte voor zijn. Het zou mogelijk een optie zijn in noodgevallen, zoals nu het geval is met het uitvallen van de race in in Bahrein die naar Maleisië verplaatst is. En als de onrust in de zandlanden aanhoudt, dan kan het best zijn dat een Zandvoort een reële uitvalsbasis wordt voor een eenmalige race.

"We blijven een Grade 1-circuit. Dat betekent dat we de komende jaren Formule 1 zouden kunnen hosten als er ergens ellende is in de wereld", stelt Van Overdijk. Al acht hij de kans erg klein dat het ook daadwerkelijk gebeurt. "Je kunt nooit in de toekomst kijken. Maar ik zie persoonlijk geen reden waarom de Formule 1, los van calamiteiten, de komende jaren nog naar Nederland zal kijken."

Als het moet, dan kan het

Hoewel de Nederlandse organisatie snel kan schakelen als het nodig is, weten we dat de vergunningen ervoor niet altijd even makkelijk te verkrijgen zijn. "Als je kijkt naar de vergunningen en het papierwerk waaraan je in Nederland moet voldoen, is dat misschien nog wel de grootste bottleneck. Aan ons en onze partners zal het niet liggen."

Van Overdijk geeft aan dat er binnen zes weken een heel F1-circus opgetuigd zou kunnen worden. Dat is redelijk snel, maar er zijn volgens de directeur andere circuits die veel meer standaardfaciliteiten hebben staan, waardoor er daar nog sneller geschakeld kan worden. Ook hebben die mogelijk niet zoveel gezeur met vergunningen.

Mocht je nu hoop hebben dat een van de slotraces van de Formule 1 nog dit jaar in Nederland gehouden gaat worden, dan heeft Van Overdijk slecht nieuws voor je: "Dat gaat niet gebeuren."

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