Slecht nieuws voor vakantiegangers

Voor ons gevoel zitten we nog middenin de winter, maar dat is dus helemaal niet meer zo. Nee joh. Sterker, voor je het weet is het zomervakantie. En dan trekken we er weer op uit. Veel van ons gaan lekker met de caravan naar Zuid-Frankrijk, of we trekken voor een verre vakantie die toch dichtbij huis lijkt voor een tripje naar Benidorm. Lekker dat daar ook bitterballen en frikandellen zijn.

Maar ook hele volksstammen doen alsof ze zo lekker uniek zijn en reizen massaal af naar Ibiza. Want die rots daar staat zo mooi op je Insta natuurlijk. Maar.... Als je niet snel bent kom je überhaupt niet bij die rots. Als je daar bent geland en denk je daar nog even rustig een huurauto te regelen, dan wordt dat iets minder vanzelfsprekend dan voorheen.

Het eiland heeft namelijk een maximum ingesteld voor auto’s van niet-inwoners. Van 1 juni tot en met 30 september mogen er per dag nog maar 17.668 van dat soort auto’s rondrijden. Lekker random nummer, maar we hebben het ermee te doen. Van die 17.668 zijn er 14.000 huurauto’s. Dat zijn er dus 2.000 minder dan vorig jaar.

Waarom? Minder drukte op de wegen en tegelijk een duwtje richting schonere auto’s. Leuk bedacht, maar voor vakantiegangers betekent het vooral één ding: minder aanbod in precies de drukste maanden.

En ja, dan weet je hoe het gaat. Minder auto’s + veel vraag = hogere prijzen. En als je last minute gaat zoeken, is de kans gewoon groot dat je óf niks meer vindt óf iets moet huren waar je normaal drie keer over zou nadenken. En dan heb je nog mazzel.

Er zit ook nog een soort verdeling achter. Die 14.000 huurauto’s worden verdeeld over verhuurbedrijven op het eiland. Bedrijven met nieuwere en schonere auto’s krijgen daarbij voorrang. Reken maar dat we dus veel elektrische auto's gaan zien. Over het feit dat er op dat hele eiland voor die ruim 17.000 auto's slechts 31 laadpunten zijn wordt maar gewoon gezwegen. Maar da's een ander verhaal.

Kortom: ga je die kant op en wil je een auto, regel het dan nu even. Anders wordt het óf duur, óf lopen. En dat wil je niet.

