Wow: Mitsubishi onthult nieuwe auto met 400 pk, geen Renault-kopie!

We hebben het te doen met Mitsubishi. Ooit een merk dat liefhebbers bediende met rasechte autosportmodellen voor de straat, nu bestaat het gamma bijna volledig uit liflafjes van Renault en incidenteel Nissan. Aan de andere kant van de wereld wordt een Mitsubishi onthuld die geen Renault- of Nissan-genen heeft. En ook nog eens 400 pk krijgt. En oh ja, het design is gedaan door Pininfarina. Is dit dan eindelijk het Mitsubishi wat we zoeken?

Wij kenden de Mitsubishi ASX als een middelgrote crossover, initieel ontwikkeld door Mitsubishi samen met PSA. Toch leek het alsof de PSA-modellen minder scoorden omdat het te veel Mitsubishi was. Dat bedoelen we niet slecht overigens, meer als een verschil tussen verwachtingspatronen. Het 'origineel' van de Japanners zelf was een hit. Na vier facelifts werd de ASX vervangen door een Renault Captur met een ander logo. We hebben het er vaak genoeg over gehad, Mitsubishi is vrijwel compleet gedecimeerd naar een rebadge-festijn.

Mitsubishi ASX VR-e

In Australië en Nieuw-Zeeland kennen ze de Europese rebadges niet. Daar wordt diezelfde Mitsubishi ASX uit 2010 nog verkocht. Dat wordt tijd voor wat anders en dat komt er nu in de vorm van de Mitsubishi ASX VR-e. Een elektrische crossover met een in theorie indrukwekkend portfolio. Een volledig elektrische crossover met een fris design. Dat is puntje één op het portfolio: het design komt van Pininfarina. Nou is niet elke Pininfarina een Ferrari F12 (hallo Hyundai Matrix!), maar de ASX komt ermee weg.

Puntje twee is dat er verschillende trimniveaus komen voor de Mitsubishi ASX VR-e, waaronder de GSR. Cool, de Gran Sport Rally-naam van de Lancer Evolution. Ook VR-e lijkt een knipoog te zijn naar de VR-4-modellen van Mitsubishi, waar VR staat voor Viscous Realtime om het AWD-systeem te beschrijven. Specs zijn er niet, maar een vermogen van 400 pk over alle vier de wielen is niet ondenkbaar. De laatste keer dat Mitsubishi dat voor elkaar kreeg was met de Lancer Evolution. Kom maar door!

Hold your horses

Toch is er één olifant in de kamer en geen kleine. We zijn een beetje gemeen geweest door te zeggen dat de Mitsubishi ASX VR-e geen rebadge-Renault is. Het is namelijk ook geen originele Mitsubishi. De reden dat we dit alles weten qua Pininfarina-ontwerp en specificaties is vanwege de auto waar de ASX VR-e op gebaseerd is. Het is een Foxtron Bria. Dat klinkt Chinees maar het is een land verder: Foxtron is een Taiwanese samentrekking van elektronicagigant Foxconn en autobouwer Yulon. Die laatste kan je bekend voorkomen: wij hebben hun producten één keer gezien als Yue Loong, de beruchte Feeling.

Afijn, het was Foxtron die met hun Bria de basis legde voor de Mitsubishi ASX VR-e. De Bria wordt sinds 2025 lokaal verkocht en het was die auto waar we leerden dat het een ontwerp betreft van Pininfarina, samen met het feit dat de topversie van de Bria dus 400 pk heeft. Als we de Europese Mitsubishi-modellen zien en hoe die aangepast zijn, kun je er donder op zeggen dat de ASX VR-e dit klakkeloos overneemt.

Dat gezegd hebbende lijkt Mitsubishi minder geheimzinnig te zijn over de basis van de ASX VR-e dan in Europa. In het persbericht over de ASX op Captur-basis valt de term Renault niet één keer, terwijl Mitsubishi Nieuw-Zeeland eerlijk toegeeft dat het een samenwerking met Foxtron betreft. We moeten eerlijk zijn: een auto van dit kaliber zou niet misstaan op ons continent. Niet dat dit gaat gebeuren, maar vooruit.

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