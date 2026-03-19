Grootste Nederlandse autobedrijven willen overal milieuzones en meer 30-km/u wegen

Gisteren mocht heel volwassen Nederland weer naar de stembus om een bolletje in te kleuren? Ben jij ook geweest? Jouw stemkeuze gaat effect hebben op wat er in jouw gemeente allemaal wel en niet gaat doen. De Nederlandse Mobiliteitsalliantie geeft de aanstaande gemeenteraadsleden alvast wat opdrachten mee.

De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van de grootste mobiliteits-instanties van Nederland. Denk aan de ANWB, Bovag, KNAC, de RAI Vereniging en Transport & Logistiek Nederland, maar ook de NS, Arriva en de Fietsersbond doen mee. Zeg maar een Nederlandse ACEA voor de hele mobiliteitsindustrie.

Deze alliantie heeft een achtpuntenplan opgesteld voor de verschillende gemeentes van Nederland. Hiermee moet mobiliteit ‘’een stevig fundament worden onder wonen, werken, zorg en brede welvaart’’. Ik zal je niet vermoeien met de acht punten en de uitleg erbij. Ik pik er de zaken uit die relevant zijn voor de automobilist. Je bent hier immers niet op Treinblog.nl.

Wegonderhoud en -aanleg

We zien het nu in Utrecht gebeuren: wegwerkzaamheden die allemaal tegelijkertijd worden uitgevoerd met als gevolg maandenlange afsluitingen en files. Helaas moeten we door deze bittere pil heen bijten. De alliantie vraagt gemeenten om achterstanden weg te werken, renovaties te combineren met verbeteringen in de openbare ruimte en extra middelen te vragen bij Rijk en regio.

Tevens moeten we voorkomen dat we eenzelfde scenario krijgen over tientallen jaren. Er gaat veel nieuwbouw komen in de aanstaande jaren. De Mobiliteitsalliantie pleit voor een brede mobiliteitstoets bij elke woningbouwopgave. ‘’Goede fiets-, OV-, auto- en loopverbindingen zijn essentieel’’, vindt de alliantie.

Overal milieuzones!

De groep heeft het over een ‘’landelijke uniformiteit in zero-emissiezones ’’. Oftewel, overal moeten dezelfde regels gelden. Aangezien de meeste grote steden al overstag zijn, lijkt de enige ‘’uniformiteit’’ mij om overal milieuzones in te voeren. Wel moeten de uitzonderingsregels en ontheffingen blijven.

Geef EV’s voordelen

De ANWB, BOVAG, RAI en vrienden geven de gemeenten ook het advies om EV’s te bevooroordelen. Je kunt als gemeente bijvoorbeeld de busbaan beschikbaar maken voor emissievrije auto’s.

30 km/u binnen de bebouwde kom

Er moet meer inzet naar de verkeersveiligheid om de 675 verkeersdoden in 2024 naar 0 te brengen in 2026. ‘’Stimuleer 30 km/u binnen de bebouwde kom, waar het onveilige situaties verbetert en houd rekening met een passende inrichting’’, lezen we. Daarnaast moeten Boa’s de bevoegdheid krijgen om te handhaven in het verkeer.

Meer auto’s gaan delen

De Mobiliteitsalliantie adviseert gemeenten te investeren in goed bereikbare P+R-locaties, deelmobiliteit en voldoende ruimte voor goederenhubs met laad- en tankinfrastructuur. Daarnaast moet er een systeem komen om makkelijk over te stappen van OV naar een deelauto. De alliantie wil dus meer Renault 5-deelautootjes in Nederland ziet.

Meer tank- en laadstations voor werklui

Mensen met een werkbusje en aanhanger hebben vaak geen of weinig ruimte bij een tank- of laadstation. Daar moet ook naar gekeken, vindt de alliantie: ‘’Zet als gemeente in op voldoende tank- en laadinfrastructuur voor personen- en goederenvervoer. Op dit moment is nog onvoldoende oog voor de laadmogelijkheden voor elektrische bestelauto’s met bijvoorbeeld een aanhanger, laadplekken zijn hier vaak te klein voor.’’

Tot slot geeft de Mobiliteitsalliantie nog een laatste allesomvattende conclusie: ‘’Mobiliteit raakt alles: woningbouw, zorg, economie, onderwijs en sociale samenhang.

Geef mensen de regie terug: prijzen waar je op kunt rekenen, verbindingen die je kunt vertrouwen, routes die je echt kunt kiezen. De Mobiliteitsalliantie roept gemeenten op om te investeren in een toekomst waarin mobiliteit betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam blijft – zodat Nederland dichtbij blijft.’’