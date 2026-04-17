Mocht je het je afvragen: dit is het resultaat van de samenwerking tussen VW en Xpeng

Het was ergens in 2024 toen Volkswagen en Xpeng elkaar in de lift tegenkwamen en besloten dat het wel een goed idee was om samen te werken. Het idee: samen de lastige Chinese markt overrompelen met een geweldig product. Een product dat zo goed zou zijn dat het voor beide merken een aanzienlijk marktaandeel zou opleveren. Tenminste, zo denken we dat de gesprekken gegaan zijn, want het resultaat uit de samenwerking is wel vrij duidelijk toegespitst op de Chinese markt.

Weinig opvallend

Maak kennis met de ID. UNYX 08. Een volledig elektrische SUV van precies vijf meter lang. Technisch gezien is het natuurlijk allemaal best prima voor elkaar in de uiterst Chinees ogende kar. onderhuids vinden we een LFP-accupakket met 800-Volt accustructuur van 82 kWh of 95 kWh waarmee een actieradius van 730 CLTC-kilometers haalbaar moet zijn. In Europese cijfers komt dat neer op zo'n 600 kilometer.

En ook qua aandrijving is het allemaal prima voor elkaar. De versie met een motor op de achteras heeft 313 pk en de tweemotorige versie heeft een systeemvermogen van 504 pk, waarmee een sprint naar 100 in 5 seconden gedaan moet zijn.

Qua uiterlijk en innerlijk kunnen we heel kort zijn: duidelijk uitgelijnd voor de Chinese markt met veel schermen en minimalisme in het interieur.

Kwaliteit van VW?

De ID. UNYX 08 valt dus vooral op door zijn onopvallendheid. Op het eerste gezicht valt hij volledig weg in de eenheidsworst die we nu in China zien verschijnen. En dat is blijkbaar ook het doel, want de UNYX moet vooral kwaliteit tonen. De hele reden dat de auto op de markt is gekomen, is omdat de concurrentie niet het kwaliteitsniveau van de Duitse autobouwers kan benaderen. Iets wat de UNYX dus wel zou moeten doen, door de koppeling aan VW. Kortom: Chinese tech van Xpeng, met de kwaliteit van VW.