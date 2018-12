Moderne Countach is op en top Lamborghini

De ideale opvolger van de Aventador?

Met de Aventador SVJ gaat het doek vallen voor het vlaggenschip van Lamborghini. Op de achtergrond werken de Italianen aan een opvolger en het gaat ongetwijfeld weer iets extreems worden. Maar wat als als het verleden en het heden gecombineerd wordt? Lamborghini deed het zelf al eens met het Miura concept. Deze Countach is het werk van handige photoshoppers.

Zelfs zonder een beschrijving is onmiddellijk duidelijk dat dit een Countach moet voorstellen. De vleugel, het hoekige ontwerp en de iconische velgen maken dat wel helder. De moderne elementen die zijn verwerkt in het design ogen best oké. De LED-achterlichten met een doorlopende unit bijvoorbeeld en wat te denken van de dunne spiegeltjes. De voorbumper is dan weer een vreemde eend in de bijt, met al die gaten en openingen. Aan de andere kant is dat precies wat Lamborghini vandaag de dag doet. De Aventador SVJ is immers één groot voorbeeld van lelijke doch functionele aerodynamische gaten.

De digitale Lambo is het werk van designers Mike Mills, Aadil Hafiz en Jong Bean Kim. Moeten de Italianen nu eindelijk iets gaan doen met zo’n retro aspect, of blijven dit soort ideeën verstopt in de keukenla? Het is allicht beter dan die afschuwelijke Centenario en consorten.