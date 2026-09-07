Kan dit goedkope Volvo-zusje de Dacia Spring verslaan in Nederland?

Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Polestar; da’s geen misselijk lijstje. Dit zijn allemaal automerken die opereren onder het Chinese bedrijf Geely. Ook onder de eigen naam bouwt Geely auto’s, zoals de EV die je hier ziet: de Geely E2.

Met deze kleine vijfdeurs hatchback moet elektrisch rijden "toegankelijk en bereikbaar" zijn. Geely schermt met een scherpe introductieprijs, maar een snelle blik op de prijslijsten leert dat de auto de échte budgetkoning van Nederland — de Dacia Spring — qua vanafprijs niet overklast.

Niet de goedkoopste, maar…

Laten we beginnen met het prijskaartje. De Geely E2 is tijdelijk te bestellen voor een 'early bird'-prijs vanaf 20.990 euro voor de Pro-instapper. Zodra die kortingsactie voorbij is, stijgt de vanafprijs echter naar 22.990 euro. Je krijgt hiervoor een 82 pk sterke elektromotor en een 35,35-kWh kleine batterij. Die haalt 252 kilometer aan rijbereik uit zijn stroom.

Voor wie meer rijbereik zoekt, levert Geely de E2 als 'Max' (25.490 euro) en 'Ultra' (28.490 euro). Die varianten krijgen een groter accupakket van 47,14 kWh, 115 pk en een WLTP-actieradius van 345 kilometer, in combinatie met 80 kW snelladen.

E2 vs Spring

Daarmee is de E2 op papier duurder dan de Dacia Spring, die voor net iets minder dan 18 mille in de prijslijsten staat. Wel krijg je bij Geely een slag grotere auto voor je geld. Met een lengte van 4,13 meter valt de E2 volwaardig in het B-segment, terwijl de Spring met z'n 3,73 meter een uit de kluiten gewassen stadsauto blijft. Het verschil in specificaties en uitrusting laat zien waar het prijsverschil vandaan komt.

Specificatie / Feature Geely E2 Pro Dacia Spring electric 70 Vanafprijs € 22.990 € 18.000 Accucapaciteit 35,35 kWh 24,3 kWh Vermogen 82 pk (60 kW) 70 pk Actieradius (WLTP) 252 km 225 km Snelladen (DC) Max. 60 kW (30-80% in 19 min) Max. 40 kW Aandrijving Achterwielaandrijving + multilink Voorwielaandrijving Bagageruimte 375 liter (+ 70L frunk) 308 liter

Dacia zit niet stil

We schreven eerder al dat Dacia hard werkt aan een goedkope opvolger van de Spring om de koppositie aan de onderkant van de EV-markt te beschermen. Dacia wil die vernieuwde instapper scherp in de markt blijven zetten om de grens van 20.000 euro stevig te bewaken. Op het moment van schrijven is die Spring-opvolger er nog niet, dus weten we niet of ie qua specs op kan tegen deze Chinese prijsknaller. Tot die tijd kun je de E2 al bestellen bij twaalf Nederlandse dealerbedrijven (waaronder vestigingen van Bochane, Broekhuis en Motorhuis).