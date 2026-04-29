De Purosangue lijkt weer wat meer op een 'echte' Ferrari

De Ferrari Purosangue was al een vreemde eend in de bijt. Vier deuren, vier zitplaatsen, maar ondertussen wel gewoon een atmosferische V12 voorin. En blijkbaar kan dat nog een tikje scherper.

Ferrari komt nu namelijk met de Handling Speciale-configuratie. Da's een optiepakket dat de nadruk wat meer op rijden legt in plaats van alleen comfortabel hard gaan.

De grootste wijziging zit in het onderstel. De actieve ophanging is anders afgesteld, waardoor de auto minder helt en beweegt. Volgens Ferrari zo’n tien procent minder carrosseriebeweging, wat zich vooral moet vertalen in een directer gevoel in bochten en bij snelle richtingswissels. Oftewel: iets minder “grote auto”, iets meer 'Ferrari'. als je begrijpt wat we bedoelen

Ook de bak is aangepakt. Snellere schakelmomenten, wat alerter reageren als je ’m in de sportievere standen zet. In de handmatige stand houdt hij ’m bovendien langer in de toeren, vooral bovenin. Dat maakt ’m iets levendiger, maar ook een tikje harder werken als je er echt voor gaat zitten. Aan het geluid is ook gesleuteld. Niet per se harder, want de V12 is van zichzelf al niet de stilste, maar je hoort hem wat beter bij de start of als je vol op het gas gaat..

Verder blijft het vooral bij details en verandert de Purosangue echt niet extreem. Andere velgen, wat carbon accenten, zwarte uitlaatstukken. Dingen die je ziet als je erop let, maar die de auto niet ineens compleet anders maken.

En dan ben je nu natuurlijk benieuwd hoeveel dit geintje je allemaal extra gaat kosten? Nou, wij ook. Ferrari heeft geen prijzen gecommuniceerd. Maar je weet, als je moet vragen wat ;ie kost, kun je hem waarschijnlijk niet betalen.

Waarvan akte...