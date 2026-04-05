Moet BMW deze 1-aprilgrap ook bouwen?

Het was weer een wilde ronde 1 april. Sterker nog: misschien nog wel wilder dan ooit, want het thema dit jaar was AI. Het is zo makkelijk om aan een ChatGPT of andere AI een prompt te geven die er vervolgens een vrij overtuigende foto van maakt. Het is bijna niet leuk meer. Een andere trend die al een tijdje niet leuk meer is: merken die weigeren leuke dingen te bouwen en dan iets wat wél leuk is enkel presenteren op 1 april. BMW had hier een handje van met bijvoorbeeld de M2-offroader en vorig jaar de BMW M3 GT3 Touring.

Toch is BMW de minste niet, zo blijkt. Die BMW M3 GT3 Touring was namelijk een 1 aprilgrap, want wie gaat er nou racen met een stationwagon? Nou, het kan wel en het wordt snel iconisch (hallo Jan Lammers in een Volvo 850R). Het bleek ook dat BMW geen AI of photoshop had gebruikt voor de M3 GT3: het was altijd al een fysiek model. Vandaar dat het hoge woord eruit kwam: de M3 GT3 gaat echt racen. Dit jaar voor 1 april had de motorsport-tak van BMW op hun Instagram dan ook geen grap, maar het besef dat die grappen je duur kunnen komen te staan.

Volgende werkelijke 1 aprilgrap?

Oftewel: als we iemand lief aan kunnen kijken om dingen echt te bouwen, is het BMW wel. Een officiële BMW-dealer, die van Brooklyn in New York welteverstaan, had ook iets bedacht voor 1 april. Met het voor het eerst in 20 jaar aanbieden van een M5 Touring zei de dealer dat het storm loopt voor praktische snelle BMW's, waardoor de komst van een BMW M2 CS Shooting Brake een logische volgende stap is. Een ode aan de BMW (Z3) M Coupé 'clownsschoen'. Het resultaat is nog fraai ook.

Lachen, gieren, brullen, maar dan komt het besef. Waarom eigenlijk niet? De BMW Z3 Coupé is inmiddels een icoon geworden, simpelweg omdat BMW nooit meer zoiets heeft gedaan. Helemaal nu de BMW 1 Serie geen RWD met lange motorkap meer is, is dit carrosserietype volledig verdwenen. Voor de massaproductie op zich logisch, maar we kunnen ons best voorstellen dat M2-kopers dit nog wel zouden willen ook.

Helaas lijkt BMW een haat-liefdeverhouding te hebben met kleine, tweedeurs Shooting Brakes. In 2023 was het concept dat het merk meenam naar Villa d'Este een soort moderne Z3 Coupé op basis van de huidige Z4. Nou zeggen cynici dat die concepts vaak blijven steken in de conceptfase, maar precies een jaar later kwam de Skytop en die ging wél in productie. Sterker nog: de creatie van vorig jaar was een Shooting Brake, de Speedtop, en die ook!

We verwachten dus geen terugkeer van de clownsschoen. Hoe graag we dat ook zouden willen en hoe tof het er ook uit ziet op basis van de BMW M2. 1 april.