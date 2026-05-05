Politie neemt Corvette in beslag, plakt er stickers en gebruikt hem zelf!

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Nederlandse agenten steeds meer met agressie en geweld in aanraking komen. Daarom mogen de smerissen best af en toe in de watten worden gelegd. Misschien wel door een in beslag genomen GT3 RS om te bouwen tot politieauto en de agenten er op toerbeurt mee te laten surveilleren.

Zo werkt het in andere landen namelijk wel. Een paar jaar geleden kwamen we bijvoorbeeld een Ferrari 458 Italia bij de Tsjechische politie tegen of een Dodge Challenger Hellcat Redeye bij het korps in Texas. Nu stuiten we dan weer op de politie-eenheid genaamd Suffolk County Police Department.

De Amerikaanse politie-eenheid hield de eigenaar van deze Chevrolet Corvette Stingray staande en liet de Corvette-rijder een blaastest afleggen. Hier kwam uit dat de bestuurder te veel had gedronken. De maatregel? De extra snelle Chevy ging met de agenten mee.

Hier in Nederland zou de auto teruggegeven worden aan de eigenaar, geveild worden bij Domeinen of in de shredder belanden. In Suffolk hadden ze een beter idee. De Corvette Stingray wordt nu gebruikt als promotiemiddel. Hij rijdt mee in demonstraties, maar ook bij evenementen waar alcoholmisbruik in het verkeer centraal staat. De boodschap is dan duidelijk: ga je met wat biertjes te veel op achter het stuur zitten? Dan kun je je Corvette kwijtraken.

Dan de vraag: moeten we dit in Nederland ook gaan invoeren of moeten we bij onze veilen of slopen tactiek blijven?





