De winter zorgt voor gevaarlijk gladde wegen in Nederland. Daarom moet je goed voorbereid op pad gaan. Kun je hierbij beter harde of iets zachtere banden gebruiken?

Voor regel één moet je even je moeder vragen. Tè is namelijk nooit goed. Te hard of te zacht kun je dus maar beter negeren. Wat daarnaast belangrijk is, is om te begrijpen dat er een verschil is tussen zachte banden en zacht rubber. Zachte banden gaat over de bandenspanning, zacht rubber over de samenstelling van de band. Met die eerste moet je zeker niet klooien.

Zacht rubber ja, zachte banden nee

Het klinkt logisch: je laat wat luchtdruk uit de banden voor meer contactoppervlak en dus meer grip, toch? Het tegenovergestelde is waar. Bij een te zachte band trekt het loopvlak hol, waardoor de speciale lamellen dichtklappen en je juist veel minder water en sneeuw afvoert. Omdat koude lucht krimpt en de spanning in de winter vanzelf al daalt, adviseren onder meer de ANWB en bandenspecialisten om de fabriekswaarde aan te houden. Sterker nog, je kunt het beste zelfs 0,2 bar extra bij pompen om het drukverlies door de vorst te compenseren.

Wat wel zacht mag zijn, is het rubber. Onder de zeven graden Celsius verhardt het rubber van een zomerband tot een soort keihard plastic, waardoor je op nat of glad asfalt alle grip verliest. Winterbanden zijn wat zachter dankzij een spulletje dat silica heet. Daardoor blijft het rubber soepel en bijt het profiel zich makkelijk vast in het wegdek.

Kortom, zorg voor genoeg luchtdruk in de banden die bij voorkeur een wat zachtere samenstelling hebben (zoals bij winterbanden). Dit geldt voor alle type auto's: voor-, achter- of vierwielaandrijving en hybride, EV of brandstof: het advies blijft staan.

Foto ter illustratie: BMW M5 G99 Touring gespot door ecnerualcars



