Moet er een kilometerheffing komen? Dit vinden Nederlanders

In deze onzekere tijden ligt een grote wetswijziging op de loer. Zo kwam de overheid al met een steunpakket waarin ook de automobilist werd meegenomen. Ook zou het kabinet een lagere wegenbelasting overwegen als reactie op de hoge brandstofprijzen. Andere opties zijn het toepassen van een kilometer- of spitsheffing. Hoe kijken de Nederlanders hier eigenlijk zelf naar?

Wegenvignetten.nl vond het tijd om zich eens niet bezig te houden met tol in het buitenland en vroeg 1.052 Nederlanders om hun mening. Welke autobelastingvorm vinden zij het eerlijkst? Uit de resultaten blijkt dat er nogal een verschil zit in de mening van mensen met en zonder een auto.

Wat willen Nederlanders?

Laten we eerst naar de complete groep kijken. Alles bij elkaar bestaat de grootste groep (43 procent) uit respondenten die voorkeur geven aan rekeningrijden. Hierbij betaal je dus per gereden kilometer. Hierna volgen de Nederlanders die het huidige systeem willen houden (34 procent). De rest kiest voor wegenbelasting op basis van de omvang van de auto (de optie uit het coalitieakkoord) of voor de spitsheffing (een basistarief dat groeit naarmate je meer in de spits rijdt).

Ongeveer eenzelfde beeld zien we bij mensen met een benzine of elektrische auto. Nemen we vervolgens de mensen zonder eigen auto dan valt er wat op. Meer dan de helft (51,5 procent) is voor de kilometerheffing. Ondanks dat deze mensen dus geen wegenbelasting betalen met elke vorm dan ook zien zij de kilometerheffing als de eerlijkste optie. Is dit juist goed omdat zij een objectieve blik hebben? En welke vorm heeft jouw voorkeur?

