Zo heb je de Renault Twingo nog nooit gezien

Renault verraste in 2024 vriend en vijand met de Renault 5 Turbo 3E. Een knotsgekke moderne interpretatie van de R5 Turbo, met een carbon carrosserie en 500 pk op de achterwielen. En die auto gaan ze nog bouwen ook.

Wat nou als ze ditzelfde recept zouden toepassen op de nieuwe Twingo Electric…? Dat heb je jezelf waarschijnlijk nog niet afgevraagd, maar toch hebben we hier het antwoord voor je. Maak kennis met de Renault Twingo Turbo 3E!

The Kyza

We zullen maar meteen het slechte nieuws vertellen: dit is geen creatie van Renault zelf. Dit is een design van Khyzyl Saleem, beter bekend als The Kyza. Hij vergaarde Instagram-faam met zijn renders, maar inmiddels rijden er ook designs van zijn hand in de echte wereld rond. Zo tekende hij de TWR Supercat, een widebody restomod op basis van de Jaguar XJS.

De kans dat Renault zelf deze auto gaat bouwen achten we zo goed als nul. De Renault 5 Turbo 3E is nog historisch verantwoord, maar een Twingo Turbo 3E slaat natuurlijk nergens op. Aan de andere kant: de Espace F1 en Clio V6 sloegen ook nergens op. Dus zeg nooit nooit…

Zelf bouwen?

Renault moedigt The Kyza wel aan om deze auto zelf te bouwen. Renault UK heeft namelijk een reactie geplaatst op Instagram: “Petition button for Kyza to build it >”. Deze reactie heeft 301 likes, dus er zijn in ieder geval 301 mensen die willen dat deze auto gebouwd wordt. Nu heeft The Kyza tegenwoordig een eigen bedrijf dat bodykits bouwt, maar we denken niet dat die 301 mensen ook daadwerkelijk zo’n bodykit zouden kopen…

Deze auto zal hoogstwaarschijnlijk dus niet verder komen dan de digitale wereld, maar het is wel een cool design. Of niet dan?

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