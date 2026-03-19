Moeten auto's met een kilometerblokker uit het verkeer worden gehaald?

Wanneer iets te mooi is om waar te zijn, is het dat vaak ook. Occasions met lage kilometerstanden en voordelige prijzen verbergen bijvoorbeeld vaak iets als schade of een kilometerblokker. Maar wat moet er met een auto gebeuren nadat is vastgesteld dat er een kilometerrem op heeft gezeten?

Wat is een kilometerblokker?

Als je niet weet wat een kilometerblokker is, geeft dat alleen maar aan hoe onschuldig je bent. De term duidt op een elektronisch apparaat dat wordt aangesloten op de elektronische systemen van een auto, waarmee de werking van de kilometerteller van de auto wordt beïnvloed. De op het dashboard weergegeven kilometerstand komt dan niet meer overeen met het door de auto werkelijk gereden aantal kilometers, dat doorgaans hoger is.

Het aanbrengen van een kilometerblokker in een auto is in Nederland strafbaar gesteld in de Wegenverkeerswet. Op grond van het Besluit Voertuigen is het bovendien verboden met een motorrijtuig te rijden als daarin een kilometerblokker aanwezig is.

Wat als je auto ooit een blokker had?

Dit onderwerp speelt op dit moment in de Nederlandse rechtbanken. Nu is het zo dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid heeft om de auto in beslag te nemen en door de shredder te halen . Aan de andere kant mogen klagers ook de inbeslaggenomen auto’s terug vragen. Het is dan aan de rechter of de auto wel of niet wordt teruggegeven.

Lees ook: Zoveel tellerstanden worden er teruggedraaid

En daar zit het euvel: ‘’De rechtbanken hebben verschillend geoordeeld over de vraag of de auto moet worden teruggegeven of moet worden onttrokken aan het verkeer’’, schrijft de Hoge Raad . Daarom schakelt het OM deze raad in om een richtinggevende uitspraak te doen zodat er één richtlijn gaat gelden.

Wat vindt de Hoge Raad?

De eindbazen op rechterlijk gebied weten het eigenlijk ook niet zo goed. Aan de ene kant zien ze dat een auto met kilometerblokker geen ‘’ongecontroleerd bezig’’ is dat tegen de wet ingaat, waardoor de auto eigenlijk niet uit het verkeer kan worden gehaald. Van de andere kant zijn er wel omstandigheden dat de rechter moet ingrijpen.

‘’Zo’n geval kan zich voordoen als de rechter vaststelt dat de auto – ook na de verwijdering daaruit van de kilometerblokker – een concreet gevaar voor de verkeersveiligheid vormt, terwijl het aan dat gevaar ten grondslag liggende gebrek niet met redelijke inspanningen kan worden hersteld’’, schrijft de Hoge Raad. Hier is alleen een verkeerde tellerstand niet genoeg voor.

En als je een auto met verkeerde tellerstand wilt (ver)kopen?

Voor de handel van auto’s met valse tellerstanden gelden ongeveer dezelfde regels. Als het normale handelsverkeer van de auto wordt belemmerd doordat de waarde van de auto onduidelijk of te hoog is door de verkeerde tellerstand, dan mag de rechter de auto van het verkeer onttrekken.

Ook dit kun je weer voorkomen, al zitten er wel wat eisen aan vast. Dit kan door de correcte kilometerstand te herstellen of in voldoende mate te benaderen. Als je die niet weet, kun je bij de RDW aangeven dat de tellerstand onlogisch is en dit ook kenbaar maken aan anderen. ‘’Het OM moet in deze gevallen ervoor zorgen dat voldoende technische informatie over de auto zich bij de (proces)stukken bevindt’’, sluit de Hoge Raad af.

Foto: allesmetturbo