Er is een parkeergarage in Groningen waar met enige regelmaat de gaafste spots vandaan komen. Dit weekend was het weer raak: er stonden diverse dikke bakken uit Engeland, waaronder een C63 AMG Black Series.

Deze auto heeft inmiddels een spirituele opvolger gekregen in de vorm van de CLE 646 Spezialanfertigung, maar die kan toch niet tippen aan de bruutheid van de C63 AMG Black Series. Alleen al vanwege het feit dat de Black Series een atmosferische V8 heeft. En kijk eens naar die wielkasten!

In de basis was de W204 C-Klasse een zeer degelijke auto, maar daar is niks meer van over bij de Black Series. De spoorbreedte nam toe met 6 centimeter, waardoor de auto wielkasten kreeg die niet zouden misstaan op een DTM-auto. Verder kreeg de Black Series onder meer een volledig aanpasbaar KW-onderstel, grotere remschijven en extra koelsleuven rondom.

Aerodynamics Package

Dit exemplaar is ook uitgevoerd met het optionele Aerodynamics Package. In dat geval krijg je de grote carbon taartschep achterop, die dus niet standaard is. Ook de vinnen op de voorbumper maken onderdeel uit van het Aerodynamics Package, evenals de carbon splitter.

Uiteraard kreeg de 6,2 liter V8 ook wat extra power. Daarvoor leende AMG wat onderdelen van de SLS, zoals de krukas en de zuigers. Het vermogen steeg van 457 pk naar 517 pk en het koppel van 610 naar 620 Nm. Geen enorme stap, maar de atmosferische V8 was al spectaculair genoeg van zichzelf.

Rechtsgestuurd

Mercedes was van plan 650 exemplaren te bouwen, maar deze Black Series was zo gewild dat ze overstag gingen en uiteindelijk 800 stuks bouwden. Dit exemplaar heeft geen kenteken aan de voorkant en de achterkant is niet goed in beeld, maar het stuur verraadt dat deze auto uit Engeland komt.

Een C63 AMG Black Series kom je bijna nooit meer tegen, dus deze spot van @marcel050 roepen we bij deze uit tot Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van deze Black Series op Autoblog Spots!