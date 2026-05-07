Montoya noemt actie van Verstappen 'puur geluk' en roept op tot verbannen van Max

We klagen allemaal wel eens over ons werk en dat we bepaalde facetten ervan niet zo leuk vinden. En soms doen we dat net iets harder als de CEO in de buurt staat, zodat ook hij kan horen dat er iets niet helemaal lekker loopt op de werkvloer. Het gebeurt al jaren bij in de Formule 1, alleen wordt er de afgelopen tijd wel heel hard gesproken om ervoor te zorgen dat de FIA meeluistert.

Klagen over geklaag

Ex-F1-coureur Juan Pablo Montoya is daar helemaal klaar mee. Klagen is tot daaraan toe, maar er bestaat ook zoiets als te negatief zijn over de veranderde reglementen in de sport. En daar zouden straffen op moeten staan. Met name voor de meest vocale klager: Max Verstappen, aldus de F1-commentator.

"Er zouden consequenties moeten zijn voor de manier waarop je je uitlaat over de sport waar je van kunt leven", zegt Montoya in de Chequered Flag podcast. Waarop zijn co-host Damon Hill doorvraagt wat dan precies die consequenties zouden moeten zijn, met name voor de negatieve uitspraken van Max. "Zet hem aan de kant. Geef hem zeven strafpunten op zijn licentie zodat hij zich wel moet gedragen, omdat hij anders een race moet missen. Ik beloof je dat hij zich anders zal gaan uiten."

"Ik zeg niet dat je niet uitgesproken mag zijn, maar het gaat te ver als je een F1-auto een Mario Kart noemt", vult de oud coureur aan.

De spin was puur geluk en geweldig

Blijkbaar heeft Montoya sowieso geen hoge pet op van de Nederlander. De spin en de daarop volgende redding van Verstappen in de eerste ronde van de GP van Miami was volgens de Colombiaan niets meer dan puur geluk. "Noem je dat talent? Ik denk dat het puur geluk was", zegt hij in een na de race uitgezonden aflevering van F1TV.

Maar daar is de rest van de Formule 1 het niet bepaald mee eens. Mede-F1-commentator Martin Brundle, die overigens ook niet altijd even positief over Verstappen is, prijst de actie van de Nederlander juist. De spin was volgens hem een geweldige correctie van een zeldzame fout, waarvoor Max overigens netjes zijn excuus aanbood.

"Hij gebruikte behendig het gaspedaal, de remmen en het stuur om een volledige 360 te maken, waarna hij de auto keurig weer op de baan positioneerde en op de een of andere manier toch snelheid wist te houden", aldus Brundle. "Ik kan je niet vertellen hoe moeilijk dat is in deze grote F1-auto's vol brandstof, midden in de strijd."