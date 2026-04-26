Morgen op koopjesjacht? Deze auto’s hoef je niet meer te zoeken

Koningsdag staat weer voor de deur. Heel Nederland verandert in één grote vrijmarkt waar iedereen ineens denkt dat zijn oude rotzooi goud waard is. Van vergeelde Donald Ducks tot half werkende PS3-controllers: je komt van alles tegen. Maar heel soms zit er tussen al die rommel wel iets bruikbaars verstopt. En precies zo werkt het ook een beetje op de automarkt.

Want terwijl iedereen zich blindstaart op de nieuwste modellen en glimmende showrooms, staan er online genoeg occasions die stiekem ook gewoon een mooie deal zijn. Niet nieuw, soms een beetje eigenwijs, maar vaak wel leuker, sneller of gewoon interessanter dan wat je standaard krijgt voorgeschoteld.

Wij zijn alvast voor je gaan zoeken en hebben een paar interessante koopjes op een rij gezet.

Renault Twingo

Deze Twingo uit 2010 lijkt misschien niet heel bijzonder, maar dat is die door de prijs van 995 euro wel. Deze Fransoos heeft 227.000 kilometer gelopen, wat stevig is, maar in dit segment echt niet ongebruikelijk. Zolang hij technisch in orde is, kan zo’n auto nog prima mee. Volgens de advertentie werkt alles, heeft 'ie goede banden en een APK tot begin 2027. Dat is voor dit geld gewoon top.

Onder de kap ligt een 1.1 met 58 pk. Geen stoplichtsprinter, maar wel precies wat je verwacht: simpel vervoer van A naar B. En met een verbruik van zo’n 1 op 17 à 1 op 18 blijft het ook nog eens vriendelijk voor je portemonnee.

De kracht zit in de eenvoud. Geen ingewikkelde techniek of dure snufjes, gewoon instappen en rijden. Met de trekhaak als bonus is hij zelfs nog praktisch ook. Oh, en hij is ook nog eens oranje!

BMW 328i

Deze E46 328i uit 1999 heeft 237.000 kilometer gelopen, maar laat je daar niet meteen door afschrikken. Dit zijn juist de auto’s die gebouwd zijn om kilometers te vreten, mits ze goed onderhouden zijn. En dat lijkt hier wel snor te zitten. Nieuwe koppeling, waterpomp, draagarmen en recent nog onderhoud: er is duidelijk niet op bezuinigd.

Onder de kap ligt die heerlijke 2.8-liter zes-in-lijn met 193 pk. Dat is geen kinderachtig vermogen en in combinatie met achterwielaandrijving precies waarom mensen dit soort BMW’s nog steeds willen hebben. Daarnaast is het een E46, de generatie die vaak wordt beschouwd als de best sturende 3 Serie. Naast al dat is deze Bimmer ook nog eens verlaagd, en heeft die een set winterwielen erbij.

Ik zal even eerlijk zijn. Dit is niet de auto die je moet kopen om zuinig van A naar B te rijden. Dit is een auto die je koopt omdat je er elke rit een glimlach van krijgt. Natuurlijk zijn er wat gebruikssporen maar dat hoort er ook een beetje bij voor 5.000 euro. Je kan altijd even bellen en iets minder bieden.

Porsche Cayenne S 4.5

Deze Cayenne S uit 2006 heeft bijna 290.000 kilometer gelopen, dat lijkt aardig wat maar ook bij dit soort auto's geldt: onderhoud is key. Deze beuker rijdt en schakelt volgens de advertentie perfect en de onderhoudsboekjes zijn aanwezig. Plus een APK tot begin 2027, niet gek dus.

Onder de kap ligt een heerlijke 4.5-liter V8 met zo’n 340 pk. Genoeg om deze SUV in zo'n 7 seconden naar de 100 te trekken. Niet dat je dat constant gaat doen, want met een energielabel G en een tank van 100 liter weet je ook: dit is geen goedkope hobby aan de pomp. Daar staat tegenover dat je wel alles krijgt: luchtvering, leer, elektrisch schuifdak, cruise control, het hele pakket. Comfort en kracht in één.

Dit is geen rationele keuze, maar een koopje met een flinke dosis bravoure. Als je durft, rij je hier voor nog geen 5000 euro ineens in een flinke Porsche.

Peugeot 207 CC

Deze Peugeot 207 CC is misschien niet de meest bijzondere auto, maar het is wel een cabrio. Deze Peugeot komt uit 2008 en heeft met 243.000 kilometer de nodige ervaring. Volgens de advertentie rijdt en schakelt de auto goed en heeft die ook aardig wat onderhoud gehad, namelijk een nieuwe dynamo, remmen, stabilisatorstang en een beurtje. Dat zijn precies de dingen die je wilt zien bij een auto als deze.

Onder de kap ligt een 1.6 VTi met 120 pk. Geen racer, maar vlot genoeg om lekker mee te komen. En het gaat hier natuurlijk niet om pure snelheid, maar om het gevoel: dak open, zonnetje erbij en rijden maar. Het elektrische cabriodak werkt naar behoren en met opties als lederen bekleding, cruise control en airco zit je er ook nog eens comfortabel bij. Zelfs een windscherm en Bluetooth zijn aanwezig.

Praktisch? Niet echt. Maar het is wel een goed rijdende cabrio die maar 1.750 euro kost.

Ford Focus ST

Als bonus voegen we deze Focus ST uit 2006 toe, en hij is alles behalve saai. Onder de kap ligt de bekende 2.5 vijfcilinder turbo, en dankzij een stage 1 tuning ligt het vermogen rond de 280 pk. Dat is serieus snel voor een auto in deze categorie, en vooral: het klinkt ook nog eens goed dankzij de sportuitlaat.

Deze ST heeft flink wat ervaring, 285.000 kilometer om precies te zijn, maar laat je daardoor niet van de wijs brengen. Er is namelijk behoorlijk wat aan gedaan: nieuwe wiellagers, remmen, dynamo, aircopomp en aandrijfassen. Dat zijn geen kleine ingrepen, dus dat wekt zeker wat vertrouwen. Volgens de advertentie rijdt hij dan ook strak en probleemloos.

Van buiten is hij aangepakt met een RS-spoiler, Maxton bodykit en zwarte velgen. Van binnen heb je zelfs Apple CarPlay, wat het geheel verrassend modern maakt. Houd er wel rekening mee dat hij met zo’n 1 op 9 niet heel zuinig is, maar dat het is ook weer niet verschrikkelijk.

Dit is een speeltje waar je voor 7.000 euro serieus plezier uit haalt, en dat maakt hem misschien wel de leukste vondst van het stel.

