Na de campergekte is er nu een nieuwe hype onder Nederlanders

De camper en de caravans waren de afgelopen jaren niet aan te slepen, maar Nederlanders lijken inmiddels een andere manier te hebben gevonden om hun vrije tijd door te brengen. De motor is namelijk bezig aan een opvallende opmars. Sterker nog: het verkooprecord is in september al gesneuveld.

Hashtag vanlife. Het hebben van een camper was helemaal na de shit. Dat begon tijdens covid en bleef jarenlang hangen. Totdat nieuwe belastingregels roet in het eten gooiden . Iedereen en zijn moeder en daar weer de oma van wilde van zijn camper af, want de gestegen kosten waren niet zo leuk meer. Maar Nederlanders hebben weer een nieuwe “hype” gevonden om op te springen. Letterlijk, want ze springen op de motor.

In de eerste negen maanden van 2026 zijn in Nederland maar liefst 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd. Dat zijn er 2.660 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, een stijging van 15,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van RDC, geanalyseerd door BOVAG en RAI Vereniging . Daarmee is niet alleen de verkoop van 2025 – toen er over het hele jaar 19.567 nieuwe motoren werden geregistreerd – al overtroffen. Ook het vorige record uit 2024, met 19.819 exemplaren, is eraan gegaan. Toe maar!

Motor steeds populairder

In het derde kwartaal werden 6.003 nieuwe motorfietsen geregistreerd, tegenover 5.182 in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent een plus van 15,8 procent. Vooral september was sterk. Met 1.616 nieuwe motoren lag de verkoop maar liefst 20,7 procent hoger dan in september 2025.

Je kunt niet slapen op een motorfiets, maar er zit wel een andere praktische kant aan zo’n tweewieler. Woon-werkverkeer op een motor betekent minder ergernissen door files, omdat je gemakkelijker door het verkeer beweegt. Ook zijn ze relatief zuinig. Geen overbodige luxe in deze dure tijden .

Tegelijkertijd lijkt het erop dat veel motorrijders de motor vooral ontdekken als vrijetijdsbesteding. Het is ook leuk. Naar het schijnt. Geen idee, ik ben niet zo van de tweewielers. Zelfs een scooter kon me weinig interesseren tijdens de puberjaren.

Occasionmarkt doet het ook goed

Wie geen nieuwe BMW , Kawasaki of Yamaha wil kopen, hoeft overigens niet achter het net te vissen. De occasionmarkt blijft lekker stabiel. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 121.954 gebruikte motorfietsen van eigenaar gewisseld. Dat is slechts 0,4 procent minder dan vorig jaar.

Na het recordjaar 2025 blijft de markt voor gebruikte motoren daarmee op een hoog niveau hangen. De belangstelling voor motorrijden lijkt dus breder te zijn dan alleen een tijdelijke opleving in de verkoop van nieuwe modellen.

En welke motoren kopen Nederlanders dan? De BMW R1300 GS is tot nu toe de absolute nummer één, met 827 registraties. De Kawasaki Z900 volgt met 566 exemplaren, voor de Z650 met 515 stuks. Daarna komen de Yamaha Tracer 9, CFMOTO 450MT en Yamaha Ténéré 700.

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