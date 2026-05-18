Hierom is jouw tijd in je benzineauto beperkter dan je denkt

Net als de prijzen aan de pomp niet langer lijken met meerdere procenten per dag lijken te stijgen, komt er nog meer slecht nieuws uit het Midden-Oosten. Het lijkt erop dat we over een paar weken zonder smering komen te zitten.

De oorlog van de boze Oranje Amerikaan begint steeds meer gevolgen te krijgen op de energievoorziening in de rest van de wereld. We betalen ons al scheel aan brandstoffen door aanhoudende leveringsproblemen door de afgesloten Straat van Hormuz en daar komt straks een tekort aan motorolie ook nog eens bij, meldt het Amerikaanse CNBC.

Fossiele basisolie

Aan dit slechte nieuws zit een heel dun zilveren randje, want volgens analisten heeft het aanstaande motorolietekort vooral impact op de luxere automobielen van deze wereld. Denk aan Ferrari's, Lamborghini's en andere vierwielers die iets meer eisen van het motorblok dan het reutelende stadskarretje. Het probleem is namelijk dat oliesoorten voor dit soort auto's van in de basis wordt geproduceerd uit fossiele olie. Iets wat bij de meeste motoroliesoorten voor dagelijkse auto's niet altijd meer het geval is. Deze zijn in veel gevallen veel minder of helemaal niet afhankelijk van een fossiele basisolie.

De motorolietekorten zullen zich volgens analisten over ongeveer een maand opdoemen, mocht er niets veranderen. Het Midden Oosten is goed voor 72 procent van de Europese import van zogenoemde Group III-oliesoorten, waar veel motorolie op gebaseerd is. Als de raffinage hiervan stil komt te liggen doordat de toevoer van ruwe olie nog verder beperkt wordt of helemaal stil komt te liggen, kan dat leiden tot veel hogere prijzen en zelfs lege schappen.

Productie en export lopen vast

Ondertussen zijn de inkoopprijzen voor dit soort basisproducten al met ruim 100 procent gestegen en leggen ook alternatieve productielanden als Zuid-Korea zelfs exportbeperkingen op om eigen voorraden te beschermen. Leveranciers Mobil en Shell hebben meerdere Amerikaanse groothandels aan verteld dat ze verwachten over een paar weken geen leveringen meer te kunnen doen.

Mocht je dus een oliewissel op de planning hebben staan, dan kan het waarschijnlijk geen kwaad om die iets naar voor te halen. Dat is beter voor de motor, maar waarschijnlijk vooral voor je portemonnee, mocht dit doemscenario ook daadwerkelijk gebeuren, natuurlijk. Daar lijkt voor nu lastig een peil op te trekken, want de situatie in het Midden Oosten verandert bijna dagelijks.