Elon Musk trekt stekker uit geflopte Tesla Cybertruck

Het moment dat je wist dat ging komen is eindelijke daar... De Tesla Cybertruck gaat uit productie, zo bevestigt Elon Musk op X.

De futuristische Tesla Cybertruck moet het veld gaan ruimen. De auto is niet het succes dat Elon Musk in zijn hoofd had en dus moeten er harde beslissingen worden genomen. De productie gaat midden volgend jaar stoppen, zo schrijft de voormalig Messias op zijn eigen platform X.

Er werd al gefluisterd dat 2027 het laatste levensjaar van de elektrische pick-up truck zou worden, maar nu is het dus definitief. Het basismodel was al uit het aanbod en de prijs voor een nieuwe Cybertruck is daarmee flink gestegen.

Geen verrassing

Dat de auto gaat verdwijnen kan eigenlijk voor niemand een verrassing zijn. Toen de auto in 2023 op de markt kwam wilde iedereen hem hebben, alleen viel het eenmaal op de oprit nog wel eens wat tegen. De afgelopen twee jaar was het helemaal kommer en kwel en dus trekt het merk nu de stekker uit de roestvrij stalen EV.

Elon Musk had voor ogen om jaarlijks tussen de 250 en 500 duizend exemplaren te verkopen. De laatste drie jaar bleef de teller hangen op 70 duizend stuks. Niet per jaar, maar over drie jaar. En dat weten we niet eens zeker, want Tesla publiceert geen afzonderlijke cijfers over de Cybertruck.

Cybercab

De productie in de Gigafactory in Texas gaat dus stoppen. Dat is nodig om plaats te maken voor de verhoogde productie van de Cybercab. Daar gelooft onze ziener Musk nog heilig in. Wellicht had de Cybertruck een groter succes kunnen zijn als de auto zo was ontworpen dat je hem geschikt kon maken voor verkoop overal ter wereld. Nu kwam de auto bijvoorbeeld niet door de keuringen in Europa heen.

Wat vinden jullie? Doodzonde, of logisch dat de productie van de Tesla Cybertruck stopt?