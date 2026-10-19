Musk heeft een krankzinnig plan voor de topsnelheid van de Roadster

Zijn jullie al bijgekomen van al die Tesla Roadster filmpjes in je Instagram feed? Mooi. Elon Musk heeft namelijk een soort van antwoord gegeven op de vraag die iedereen wil weten: hoe hard gaat de nieuwe Roadster? Spoiler: harder dan je dacht, harder dan je wilt en vooral harder dan iedereen.

Bijna 620 km/u

Tijdens de de onthulling van de nieuwe Roadster vroeg iemand aan ome Musk hoe hard dat ding nou eigenlijk gaat. Tuurlijk is een snelheid van 370 km/u pittig, maar dat is volgens Musk absoluut niet waar de auto/raket stopt.

Nee, volgens Elon moet de Roadster uiteindelijk de helft van de snelheid van het geluid kunnen halen. Voor iedereen die geen natuurkunde heeft gehad op de middelbare school, dat is 383,6 mph, omgerekend 617 km/u... Ja, dat is inderdaad hard. Zo hard dat je het eigenlijk niet kan geloven.

Om dit even te vergelijken: de Yangwang U9 Xtreme heeft op dit moment de kroon voor snelste productieauto en haalt ongeveer 496 km/u.

Theoretisch mogelijk

Die krankzinnige topsnelheid is in theorie ook gewoon mogelijk. Oke, in de praktijk wordt het iets lastiger, maar het kan wel. Het grootste probleem is natuurlijk de banden. Die liggen namelijk niet gewoon opgestapeld bij de Kwik-Fit. Daarnaast heb je uiteraard nog te maken met aerodynamica, koeling etc.

En daar komt ook nog bij dat de Roadster überhaupt eerst daadwerkelijk rijp voor de productie moet worden.

De auto werd afgelopen week gepresenteerd en daar liet Musk al de meest krankzinnige dingen zien zoals: raketachtige tech en een 0 naar 100 tijd in iets meer dan een halve seconde. Dat klinkt allemaal al vrij buitenaards, maar tot die auto ook echt bij mensen op de stoep staat blijft het vooral bij partytricks en heel veel ambitie.

Maar als Tesla het echt voor elkaar krijgt heeft het merk wel echt wat in handen. Maar goed. Eerst zien, dan geloven.

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