Nederlandse topsporter koopt nieuwe Lamborghini van 7 ton

De Nederlandse topsporter Jeffrey Herlings verschijnt niet vaak in de schijnwerpers aangezien hij op een crossmotor racet in de iets minder bekende MXGP. Maar dat doet hij zo verdienstelijk dat hij zichzelf besloot te trakteren op een nieuwe Lamborghini Revuelto.

Herlings bewijst met z'n post op Instagram dat hij op z'n minst een betere smaak in auto's heeft dan mede-Red Bull atleet Max Verstappen. De man die de bijnaam 'The Bullet' draagt koos namelijk voor een in fraai blauw uitvoerde racemonster die 1.015 pk uit de atmosferische 6,5-liter V12 en drie elektromotoren pompt. En hoewel we geen cijfers zien staan op het contract dat Herlings ondertekend, kun je ervan uitgaan dat hij er minimaal zeven ton (waarvan anderhalve ton BPM) voor neer heeft getikt.

Dat geldt heeft de 32-jarige Noord-Brabander niet enkel met zijn verdiensten uit de MXGP verdient. Hij is naast zijn sportactiviteiten namelijk ook een vastgoedondernemer die in juni zijn 92ste woning kocht en in de verhuur gooide. Het is dan ook niet heel vreemd dat het niet zijn eerste Lamborghini is. Eerder omvatte zijn wagenpark al een Lamborghini Huracán, die inmiddels naar een andere eigenaar is gegaan.

Nu zijn extreem dure Lamborghini's sowieso redelijk populair onder de Nederlanders. Eerder dit jaar besloot een bekend Nederlands duo ook een nog iets duurdere Revuelto SV samen te stellen. Voor de gelegenheid vlogen de twee ook gelijk maar naar Lamborghini in Italië om er een leuk moment samen van te maken.

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