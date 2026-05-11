Nürburgring voor het eerst volledig uitverkocht dankzij Verstappen

Alsof de Nürburgring normaal al niet druk genoeg is tijdens de 24-uursrace, heeft Max Verstappen besloten er dit jaar ook nog even aan mee te doen. Resultaat: complete chaos in de Eifel, uitverkochte tickets en Duitsers die vermoedelijk inmiddels spontaan Nederlands beginnen te verstaan. Want het Verstappen-effect blijkt zelfs op de Nordschleife harder toe te slaan dan verwacht.

Nürburgring schrijft geschiedenis

Volgens GP33.nl zijn voor het eerst in de geschiedenis van de 24 uur van de Nürburgring alle weekendtickets volledig uitverkocht. En ja ook de zaterdagtickets, de dag waarop de race officieel van start gaat, zijn niet meer te krijgen. Helaas pindakaas. Voor donderdag, vrijdag en zondag zijn op dit moment nog wel tickets te krijgen. Echter moet je er wel snel bij zijn. Het is wel uniek voor een evenement dat normaal gesproken al ongeveer voelt als een combinatie van een raceweekend, oktoberfest en kampeerchaos met GT3-auto's.

De Nürburgring zelf komt daarom nu zelfs met een officiële waarschuwing richting bezoekers: kom vooral niet zomaar even voor de lol richting het circuit en vertrek alsjeblieft zo vroeg mogelijk. Daarmee bedoelen de Duitsers waarschijnlijk te zeggen dat er veel file gaat zijn. Heel veel file.

De Max-factor slaat weer toe

De reden voor al deze ongein is natuurlijk het feit dat Max Verstappen dit weekend zijn debuut maakt tijdens de 24-uursrace op de Nürburgring. En we weten natuurlijk allemaal: Nederlandse autosportfans worden helemaal gek als er ergens een raceauto met Verstappen-stickers opduikt.

De hype werd de afgelopen maanden ook nog eens flink opgebouwd doordat Verstappen al meerdere keren deelnam aan races binnen de Nürburgring Langstrecken-Serie, beter bekend als de NLS. Iedere onboard, iedere rondetijd en iedere GT3-test veranderde direct in nationaal nieuws. En het blijft niet alleen bij “gewoon een beetje meedoen”. Verstappen wordt door veel kenners direct tot de absolute favorieten gerekend. Dat helpt natuurlijk ook wanneer je Nederlanders probeert te overtuigen om massaal richting een camping in de Eifel te trekken.

De Groene Hel wordt oranje

De Nürburgring is sowieso al één van de meest bizarre race-evenementen ter wereld. Tienduizenden fans kamperen dagenlang langs de baan, complete barbecues worden het bos in gesleept en ergens diep in de nacht staat altijd iemand vuurwerk af te steken naast een BMW E36 met te veel stickers. Maar dit jaar lijkt alles nog net een tandje gekker te worden. Want waar Verstappen normaal circuits vult met oranje tribunes, dreigt nu praktisch de complete Nordschleife te veranderen in een verlengstuk van Zandvoort. Alleen dan met meer bratwurst, meer hoogteverschil en aanzienlijk grotere kans op een verdwaalde GT3-auto tussen de bomen.

Dus mocht je nog van plan zijn spontaan richting Duitsland te rijden: de Nürburgring heeft je alvast gewaarschuwd. En als zelfs Duitsers zeggen dat het druk wordt, dan weet je dat het serieus is. Duitsers maken immers geen grappen.