Oude F1-race doet serieus gooi naar nieuwe editie!

Na dit seizoen is het helaas klaar met de F1-race op Zandvoort. Daarmee verdwijnt een legendarisch circuit van de kalender. Wellicht komt er later een andere iconische baan voor terug, namelijk het Autódromo Oscar y Juan Gálvez in Buenos Aires, Argentinië.

Er schijnt een groepje Argentijnen te zijn die samen met promotor Grupo OSD heel graag de GP van Argentinië terug willen brengen. Het circuit in Buenos Aires wordt op dit moment gerenoveerd en huist komend jaar al een MotoGP-race. Maar wat de organisatie écht wil, is een Formule 1-race organiseren.

GP van Argentinië 2027

Een van de kopstukken achter het plan is politicus Fabian Turnes. Hij zegt tegen Motorsport.com : "Onze eerste ontmoeting met hen vond vorig jaar plaats in Miami. Sindsdien hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt en het is belangrijk dat we de stappen die we hebben toegezegd ook daadwerkelijk hebben gezet. We kunnen nu iets concreets laten zien: het circuit is in aanbouw. ​​Het is niet langer slechts een ambitie."

Volgens Turnes voldoet de organisatie aan alle eisen van de F1. De volgende stap moet bij het komende raceweekend in Miami worden gezet. Dan vergaderen de Argentijnen en commercieel F1-baas Liberty Media over een mogelijke terugkeer van de GP van Argentinië. De hoop is om volgend jaar al een Grand Premio de Argentina te hebben.

Warme herinneringen voor Nederlanders

De GP van Argentinië is jarenlang een vaste prik geweest op de F1-kalender, zij het met pauzes er tussenin. Nederlandse F1-liefhebbers die al wat langer kijken, zullen met een goed gevoel terugkijken op de editie in 1995. Damon Hill won, maar Jos Verstappen won in het natte Buenos Aires de harten van de fans door indruk te maken in zijn prachtige paarse Simtek.

Franco bedankt!

Argentinië mag terugkijken op een illustere F1-historie. Net als Nederland hebben zij een groot deel van de F1-successen te danken aan één iemand: Juan Manuel Fangio. Maar waar wij het voor 99 procent moeten hebben van Max Verstappen, had Argentinië ook nog José Froilán González (met de bijnaam, de dikkop) in de jaren ‘50 en Carlos Reutemann in de jaren ‘70 en beginjaren ‘80.

Nu is de Argentijnse hoop gevestigd op Franco Colapinto. Deze hoop maakt de jonge Alpine-coureur nog niet waar. Vorig jaar stapte Colapinto in bij Alpine voor de ontslagen Doohan. Colapinto eindigde niet een keer in de punten terwijl Gasly sinds de wisseling van de wacht 16 punten sprokkelde. Dit jaar pakte hij alleen in China een puntje terwijl zijn teammaat Gasly al 15 punten wist te verzamelen en in iedere race in de punten finishte. Colapinto was ook medeverantwoordelijk voor de megacrash van Oliver Bearman in Japan waardoor de batterijproblematiek wat serieuzer werd genomen. Nog bedankt, Franco!