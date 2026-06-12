Na de flitsbus heeft de politie nu ook de snuffelbus: dit doet ie

Op veel verschillende manieren probeert de politie je te controleren op je snelheid op de weg. Ook andere zaken moeten gecontroleerd worden op illegaliteit. Neem nou de uitstoot van vieze dampen uit je uitlaat. Net als bij het flitsen heeft de Nederlandse politie hier een speciale bus voor: de snuffelbus.

Het principe achter de snuffelbus is even simpel als ingenieus. Terwijl de bus meereist in de normale verkeersstroom, zuigt geavanceerde mobiele apparatuur aan de voorkant continu de luchtstromen en uitlaatgassen op van het voertuig dat er pal voor rijdt. Een mobiel laboratorium in de bus analyseert die gassen vervolgens direct. Het doel is om ter plekke de uitstootmonsters, of officieel high emitters genoemd, uit het verkeer te halen.

Wat zijn 'high emitters'?

Goed nieuws voor iedereen die niet meer op diesel rijdt: de snuffelbus gaat op zoek naar illegale dieselvoertuigen. Moderne dieselvoertuigen rollen schoner dan ooit uit de fabriek, maar eenmaal op de weg kan dat veranderen. Dit kan komen door technische defecten, achterstallig onderhoud of bewuste manipulatie, zoals het illegaal uitschakelen van het AdBlue-systeem.

Nog specifieker richt de snuffelbus zich vooral op dieseltrucks. Uit data van TNO blijkt dat een klein deel van de vrachtwagens verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de vervuiling. Slechts 10 procent van de vrachtwagens veroorzaakt maar liefst 35 tot 40 procent van de totale stikstofuitstoot in zijn klasse. Bij de fijnstofuitstoot wordt het nog extremer: slechts 5 procent van de dieselvoertuigen is verantwoordelijk voor maar liefst 90 procent van de fijnstofuitstoot.

Ironie

TNO en de politie zijn hiermee niet alleen goed bezig voor de innovatie van verkeerscontrole, maar uiteindelijk ook voor het milieu. Tenminste, dat zou je zeggen. Als je dacht dat TNO voor deze milieujacht een milieubewuste EV had ingezet, kom je bedrogen uit. Het mobiele laboratorium dat jacht maakt op de ranzige uitlaatgassen is... een Volkswagen Caddy-diesel uit 2018. Geen uitstootbommetje, maar ook niet de schoonste bestelauto die ze hadden kunnen kiezen.

De politie is een tijdje terug voor het eerst met de snuffelbussen de weg op. Er was een eerste proef op de A1 bij Apeldoorn. Naast de bussen testte de politie er ook zogeheten remote sensing apparatuur. Dit zijn optische meetsystemen die met behulp van lichtstralen de uitlaatpluim van passerende vrachtwagens in een fractie van een seconde scannen. Futuristisch, nietwaar?

© Foto: VMM Vlaanderen

Zodra de computers langs de weg of in de snuffelbus een grote vervuiler registreren, wordt de data direct doorgespeeld naar de politie. Die rijdt vervolgens achter de verdachte vrachtwagen aan en dirigeert de chauffeur naar een speciaal ingerichte controlelocatie langs de snelweg. Daar lezen TNO-onderzoekers de boordcomputer van de truck uit en voeren ze een extra emissiecontrole uit om te achterhalen waarom de truck zo extreem walmt.

Eerste vangst en vervolg

Tijdens de eerste metingen rond Apeldoorn wist de politie dagelijks zo'n twintig vrachtwagens naar de kant te halen waarvan de meerderheid inderdaad een rijdende uitstootfabriek was. Omdat de Nederlandse wetgeving op dit moment nog geen specifieke paragrafen heeft voor dit soort real-time wegkantmetingen, deelt de politie nog geen boetes uit. De chauffeurs en transportbedrijven krijgen een rapport en een uitleg mee dat hun vrachtwagen direct naar de garage moet voor reparatie.

Uiteindelijk hopen TNO, de Nederlandse politie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorbeeld te zijn voor de EU. Daar wordt nu gewerkt aan nieuwe wetgeving die inspecties aan de kant van de weg in heel Europa reguleert. Met de data uit de proef hoopt TNO de politiek in Brussel een handje te kunnen helpen met een nieuw meetmiddel.

Foto: TNO

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