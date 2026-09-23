Dit is de volgende Renault Twingo-kloon!

Renault heeft het goed bekeken: ze delen hun modellen met andere merken, maar intussen is overduidelijk dat de Renault het origineel is. Zo doet het geen afbreuk aan het merk Renault. Nu is er weer een nieuwe Renault-kloon: de nieuwe Nissan Pixo.

Met de Pixo heeft Nissan eindelijk weer een A-segmenter in het gamma. We moeten er wel meteen bij zeggen dat het A-segment nooit de specialiteit is geweest van Nissan. De enige A-segmenter die ze hiervoor hadden was de vorige Pixo, en dat was ook geen echte Nissan. Dat was een Suzuki Alto.

'Nissan-karakter'











Enfin, de Pixo is dus terug, en het is overduidelijk een slecht vermomde Renault Twingo. Dit is het tweede model op Twingo-basis, na de Dacia Spring. Bij Dacia hebben ze nog hun best gedaan om de auto een andere design te geven, maar de Nissan Pixo is gewoon een Twingo met ander neusje en andere achterlichten. Nissan spreekt zelf echter van een “gedurfd exterieurdesign met onmiskenbaar Nissan-karakter”.

Ook in het interieur zien we dit onmiskenbare Nissan-karakter terug, want het bovenste deel van het dashboard is toch echt wat hoekiger vormgegeven in plaats van rond zoals in de Twingo. Verder lijkt het interieur verdacht veel op dat van de Renault.

Specificaties

De specificaties zijn ook geen verrassing. De Nissan Pixo heeft een vermogen van 82 pk en een 27,5 kWh accupakket. Daarmee kom je 259 kilometer ver volgens de WLTP-cyclus. ‘Snelladen’ kan met 50 kW.

Wat de Nissan Pixo potentieel interessant zou maken, is een scherpere vanafprijs. De prijzen zijn nog niet bekend, maar reken nergens op. De Nissan Micra is namelijk ook niet goedkoper dan de Renault 5. En een goedkopere Twingo is er al, in de vorm van de Dacia Spring. Wat de Nissan Pixo dan nog toevoegt? Wie het weet mag het zeggen. Mocht je trouwens voor jezelf een oordeel willen vellen: de Nissan Pixo is deze week al in Nederland te zien, tijdens de EV Experience op Zandvoort.

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