Na Ferrari heeft nu ook Mitsubishi een Nissan Leaf-kloon

Na de onthulling van de Ferrari Luce werden er allerlei grappen en grollen gemaakt over de gelijkenissen met een Nissan Leaf. Maar nu is er een auto die letterlijk een kloon is van de Nissan Leaf: de Mitsubishi Eclipse Sportback.

De Eclipse was ooit een coole sportcoupé, maar de naam is inmiddels al compleet verkracht. Eerst met de onooglijke Eclipse Cross uit 2017 en vervolgens met de tweede generatie, wat een slecht vermomde Renault Scenic is. Toch noemt Mitsubishi in het persbericht Eclipse een “illustere naam” die teruggaat naar 1990.

Nissan Leaf in een ander jasje

Los van de naam Eclipse is het ook helemaal geen echte Mitsubishi. Dit is gewoon een Nissan Leaf met een ander jasje. Mitsubishi heeft de laatste tijd heel weinig auto’s zelf ontwikkeld, want hun Europese gamma bestaat zo’n beetje volledig uit Renaults.

Mitsubishi is deze keer wel zo eerlijk om te vermelden dat hun ‘nieuwe’ model gebaseerd is op de Nissan Leaf. Meestal doen ze dat niet bij badge engineering, maar misschien hopen ze mee te profiteren van het feit dat de Nissan Leaf in de top 3 eindigde bij the World Car of the Year. En ook nog eens Womens’ Car of the Year werd.

De Japanners hebben nog een dappere poging gedaan om een eigen draai te geven aan het design, met andere bumpers, een lichtbalk met verticale strepen tussen de koplampen en een zilverkleurige raamtrim. Maar dat mag allemaal niet baten. Dit is net zo duidelijk een Nissan als de nieuwe Micra een Renault is.

Niet voor hier

Specificaties noemt Mitsubishi nog niet, maar we gokken dat deze ongeveer hetzelfde zijn als die van de Nissan Leaf. Is verder ook niet relevant, want de Eclipse Sportback is helemaal niet bedoeld voor Europa. Deze auto wordt alleen in de VS geleverd.

Dat is wel een beetje gek. Niet dat deze auto veel toe zou voegen in Europa, maar je zou denken: als Mitsubishi de moeite neemt om de Nissan Leaf te klonen, lever hem dan ook meteen in Europa. Of zou Nissan daar een stokje voor gestoken hebben?

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