Na Nederland haalt nu ook België een mijlpaal in de EV-verkopen

Nederland wordt al lange tijd beschouwd als hét EV-land, ook al gaan de Scandinavische landen nog veel harder. Maar we moeten ook de onze Zuiderburen niet uitvlakken. In België hebben de EV-verkopen nu een belangrijke mijlpaal bereikt.

Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s kwam namelijk uit op 50,9%. Het is natuurlijk maar een cijfertje, maar dit betekent dat er voor het eerst meer elektrische auto’s zijn verkocht dan auto’s met een verbrandingsmotor. Ergens is dat toch wel een historisch moment. Of het positief is, mag je zelf bepalen.

Met dit marktaandeel loopt België aardig in de pas met Nederland, want daar was het aandeel van elektrische auto’s afgelopen maand 52,8%. Ook een imposant getal, maar voor ons was het geen primeur. Door de enorme run op EV’s in december was het marktaandeel toen maar liefst 64,5%. Daarna kakte het aandeel weer in, maar in september gingen de EV’s voor het eerst over de 50% zonder dat er sprake was van een eindejaarsrun. Of de run is dit jaar heel vroeg begonnen, dat kan ook…

BMW weer op één

Hoewel het marktaandeel van elektrische auto’s ongeveer gelijk is, kopen de Belgen wel andere auto’s. Of zeg maar gerust: dikkere auto’s. Omdat België niet zulke absurde belastingen heeft als in Nederland kopen ze daar massaal premium. In september was BMW wederom de nummer 1. We zeggen wederom, omdat BMW al jaren de marktleider is in België. Terwijl dat in Nederland Kia is… Verder zijn we niet jaloers hoor. Na BMW waren vorige maand Mercedes en Tesla de bestverkochte merken.

Net als in Nederland gelden er in België bepaalde belastingvoordelen voor EV’s. Die zijn iets te complex om te behandelen in dit artikel, maar België is deze voordelen wel aan het afbouwen. Maar dat heeft de mensen er dus niet van weerhouden om een EV te kopen.

Bron: HLN

Foto: Audi RS e-tron GT, gespot door @bartsmid

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