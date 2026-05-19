De handbak in een EV wordt het helemaal, volgens Hyundai.

We zijn inmiddels wel bekend met de Hyundai Ioniq 5 N die met de flippers achter het stuur en wat software een soort nep-flipperbak-ervaring weet neer te zetten. Gecombineerd met het fictieve motorgeluid uit de speakers, voegt het zeker wat toe aan de rijervaring. Maar de echte purist zal altijd blijven vasthouden aan de handbak. Een derde pedaal, een stok in het midden van de auto en absolute controle over het voertuig.

Je zou dus kunnen zeggen dat de purist nooit over zal stappen op een EV, omdat die simpelweg de pure ervaring van het autorijden niet biedt. Maar daar is Hyundai het niet mee eens. De Zuid-Koreaanse autobouwer denkt dat een niet echt schakelende schakelpook zelfs de veeleisende automobilist kan overtuigen. Het merk heeft namelijk een patent ingediend waarin deze neppe handbak staat beschreven.

'Shift-by-wire'

Zoals je wel verwacht, is deze handbak fysiek nergens aan verbonden. Hij neemt alleen orders aan van het derde pedaal dat eigenlijk enkel functioneert als knop om het mogelijk te maken om met de schakelpook een versnelling te kiezen. Het indrukken van het pedaal zorgt er namelijk voor dat de gleuven in het H-patroon open gaan.

Het echt opmerkelijk aan het patent is niet dat het hier om een nephandbak gaat. Dat zagen we eerder ook al bij Porsche, die er zelfs nog wat verder mee lijkt te gaan. Het zit hem in het feit dat Hyundai helemaal nergens zegt dat dit systeem enkel nuttig is om EV's iets leuker te maken. Als het aan de Zuid-Koreanen ligt, dan kan deze pook ook gebruikt worden voor allerlei andere auto's die voorzien zijn van een automaat. Het is dus ook inzetbaar als 'shift-by-wire'-systeem.