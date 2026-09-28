BYD is op oorlogspad en dreigt ook dit merk in Europa te verslaan

China heeft alle pijlen op Europa gericht. De eigen markt wordt steeds meer als verloren beschouwd en dat bekent dat een groeiend deel van de geproduceerde auto's op het schip richting ons continent wordt gezet. Wij Europeanen plempen onze konten namelijk maar wat graag in een aantrekkelijk geprijsde EV of PHEV. Blijkbaar met name die bij BYD vandaan komen, want het gaat zo lekker met het relatief nieuwe merk dat het de gevestigde orde begint te verslaan.

Uit cijfers van de Europese autobranchevertegenwoordiger ACEA blijkt namelijk dat BYD Ford op de hielen zit. Afgelopen maand verkocht het Chinese merk nog maar zo'n 10.000 auto's minder dan de Amerikanen. BYD groeide op jaarbasis met bijna150 procent om, terwijl Ford net geen15 procent moest inleveren. Ondertussen is BYD merken als Cupra, Fiat, Nissan, MINI en Citroën ook al voorbij gegaan.

Dat BYD de groei in Europa doorzet is natuurlijk helemaal niet vreemd. Het merk zet al maanden achtereen in op nog meer export en breekt hierop zelfs de nodige recordaantallen. Dat Ford het volgende merk is dat daardoor verslagen wordt, ligt misschien niet eens zo zeer aan de opmars van BYD, maar ook aan de lastige situatie waaruit het Blauwe Ovaal zich al tijden probeert te werken. Het aanbod van auto's in Europa is karig en heeft moeite met het opboksen tegen het aanbod van andere merken. Daar moet op korte termijn wel verandering in komen. Ford gaat met meerdere (ook Chinese) partners samenwerken om unieke modellen speciaal voor de Europese markt te ontwikkelen.

Maar zijn de cijfers van BYD wel te vertrouwen?

Aan de andere kant kunnen we ook nog wat vraagtekens bij de cijfers van BYD zetten. Het is immers duidelijk geworden dat de Chinese autofabrikant er een ietwat creatieve manier op nahoudt om de verkoopcijfers kunstmatig wat op te krikken. De manier waarop BYD auto's slijt zorgt voor een groot gat tussen de vierwielers die uiteindelijk op de weg rollen en die ergens op een parkeerterrein van een leasemaatschappij staan te wachten op een nieuwe eigenaar. In Duitsland zou het al gaan om een verschil van 39 procent.

Als je dit voorbeeld dan in enige mate doortrekt naar de verkoopcijfers die de ACEA deelt, dan is het goed duidelijk waarom BYD het op deze manier aanpakt. Door zo te handelen lijkt het er nu op dat de Chinese partij de zaken beter op orde heeft dat Ford en veel andere gevestigde merken, terwijl dat achter de schermen misschien helemaal niet, of in mindere mate zo is. En dat heeft weer een positieve uitwerking op de perceptie van het merk en dus ook de restwaarde van de auto's die het levert. Populaire merken zijn immers waardevaster.

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