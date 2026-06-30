Naar Italië deze zomer? Trajectcontrole 3.0 is je ergste nachtmerrie

Met de auto naar Italië klinkt natuurlijk geweldig. Even de Alpen over, ramen open, dikke playlist aan en ergens halverwege dromen over insane lekkere pasta's, zon en een espresso op een piazza. Alleen is er één klein detail waar je deze zomer misschien nét iets minder vrolijk van wordt. De Italianen kijken mee. En behoorlijk ook.

Remmen voor de flitser helpt niet meer

Waar je in veel landen nog vooral te maken hebt met ouderwetse flitspalen, pakt Italië het net een beetje anders aan. Op steeds meer snelwegen draait het land van pasta en pizza op het zogeheten Tutor-systeem, een vorm van trajectcontrole die niet kijkt naar je snelheid op één moment, maar naar je gemiddelde snelheid over complete trajecten. En die trajecten zijn niet klein.

In principe werkt het systeem deels zoals je gewend bent. Camera’s registreren je kenteken bij het oprijden van een gecontroleerd stuk snelweg en opnieuw bij het verlaten ervan. Vervolgens rekent het systeem uit hoe hard je gemiddeld gereden hebt. Het netwerk is inmiddels flink uitgebreid. Volgens de Italiaanse snelwegbeheerder neemt het systeem nu ongeveer 2.500 kilometer snelweg in beslag, verdeeld over meer dan 260 controlepunten. Vooral populaire vakantieroutes liggen onder het vergrootglas, zoals de A1 tussen Milan en Naples, de A4 richting Venice en de A14 langs de Adriatische kust. Mocht je dus van plan zijn om je Ferrari lekker uit te laten in Italië, geen goed idee.

Tutor 3.0 is nog vervelender

Maar alsof deze trajectcontrole nog niet irritant genoeg was, heeft Italië inmiddels Tutor 3.0 uitgerold. Die nieuwe generatie let niet meer alleen op snelheid. Ook bumperkleven, gevaarlijke inhaalacties en zelfs illegaal gebruik van de vluchtstrook kunnen worden geregistreerd. Het systeem werkt bovendien gewoon ’s nachts en bij slecht weer. Regen, mist of avond? Geen probleem. Vrachtwagens en combinaties worden zelfs extra streng gemonitord. Dus ja, deze digitale Italiaan slaapt nooit.

Boetes die je vakantie verpesten

En dan het minst leuke deel: de boetes. Wie slechts 10 km/u te hard rijdt, betaalt al tussen de 42 en 173 euro. Ga je meer dan 40 km/u over de limiet, dan kan de rekening oplopen tot bedragen met vier cijfers. Bij extreme overtredingen praat je zelfs over meer dan 3.000 euro. Dat is serieus vakantiegeld. ’s Nachts wordt het nog pijnlijker. Tussen 22:00 en 07:00 uur stijgen verkeersboetes met ongeveer een derde. Dus ja, dat nachtelijke sprintje richting je hotel kan ineens een stuk duurder uitpakken dan een paar drankjes uit de minibar. En voor iedereen die denkt: ach, buitenlandse boetes verdwijnen toch vanzelf…

Nee. Italiaanse boetes kunnen tegenwoordig ook buiten Italië gewoon worden geïnd. Kortom: wie deze zomer naar Italië rijdt, doet er verstandig aan zijn rechtervoet iets minder enthousiast te gebruiken. Want Tutor 3.0 kijkt gewoon met je mee. Wees gewaarschuwd.

Via: Autobild