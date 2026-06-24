Nationale Ombudsman trekt aan de bel: Digitaal tolsysteem A24 moet stoppen!

Het volledig digitale tolsysteem op de A24 (de Blankenburgverbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg) moet per direct op de schop. Dat stelt de Nationale Ombudsman , Reinier van Zutphen, in een kritisch rapport dat vandaag is verschenen onder de titel 'E-Tol: een digitaal systeem dat zijn tol eist'. Padoem pats!

De ombudsman startte het onderzoek na een stroom aan klachten van burgers die vastlopen in de digitale bureaucratie. Sinds de opening van de Blankenburgverbinding maakt de overheid gebruik van een nieuw tolsysteem (E-Tol). In plaats van traditionele tolpoortjes scannen camera’s boven de weg de kentekens. Weggebruikers moeten de tolkosten van € 1,51 per rit handmatig binnen 72 uur online betalen via de website van de RDW, of vooraf een automatische incasso regelen via externe apps.

Wie dat niet doet of niet begrijpt, krijgt een betalingsherinnering. Wordt die na twee weken nog niet voldaan, dan volgt er een officiële boete. Juist die handmatige betaling blijkt in de praktijk een gigantisch struikelblok. Dit systeem is volgens de ombudsman onduidelijk, niet transparant en sluit een grote groep minder digitaal vaardige burgers uit, die hierdoor onterecht het risico lopen op forse boetes.

Systeemfouten en onterechte betalingsherinneringen

Het rapport illustreert de problematiek aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zo kreeg een automobilist die netjes op dezelfde dag van zijn rit online de tol betaalde, een paar dagen later alsnog een betalingsherinnering van de RDW. Bij navraag adviseerde de RDW hem om die herinnering tóch maar te betalen om extra verhogingen te voorkomen; het te veel betaalde geld zou later wel automatisch worden teruggestort.

Da's natuurlijk de omgekeerde wereld: een burger die even wat geld voorschiet voor de overheid. Zo denkt de ombudsman er ook over: de burger mag niet de dupe worden van de gebrekkige administratieve inrichting van de overheid.

Kwetsbare burgers worden buitengesloten

Een ander pijnpunt zit in de digitale kant van het verhaal. Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de overheid blijkt dat zo’n 25 procent van de Nederlandse bevolking niet over de vaardigheden beschikt om soepel gebruik te maken van digitale overheidsdiensten. Door de tolheffing uitsluitend online aan te bieden, creëert de overheid een drempel.

Van Zutphen zegt: "De overheid dient terughoudend te zijn met het uitsluitend digitaal aanbieden van haar diensten. Zij moet namelijk toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen voor degenen die digitaal blindelings hun weg weten te vinden. Gebeurt dat niet, dan sluit de overheid doelbewust mensen uit."

De oplossing

De ombudsman heeft een dringende brief gestuurd naar minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief staat een lijst harde aanbevelingen. Allereerst moet de informatievoorziening op en rondom de snelweg direct begrijpelijker worden gemaakt. Veel weggebruikers geven nu aan dat ze de tolweg passeren zonder überhaupt te weten dat ze moeten betalen.

Daarnaast eist de ombudsman dat er een niet-digitaal, papieren alternatief komt voor burgers die niet online kunnen of willen bankieren. Tot slot vindt Van Zutphen dat de eerste betalingsherinnering te allen tijde kosteloos moet worden verstuurd. Duidelijke taal van de ombudsman lijkt me. Denk je dat Karremans zich hier wat van gaat aantrekken?

Foto's: Rijkswaterstaat

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Via NOS