NCAP-onderzoekers geven deze Chinese SUV maar 1,5 sterren!

Hier in Nederland verkoopt het Chinese MG alleen nog maar elektrische en hybride modellen. Zo is er bijvoorbeeld van de grote HS een elektrische, PHEV- en Hybrid+-versie. Elders (ook in Europa) wordt een MG HS met alleen een benzinemotor verkocht. Qua crashveiligheid scoort de SUV de maximale vijf sterren bij de Euro NCAP. Helaas voor de HS is er ook zoiets als de Green NCAP .

Dit testorgaan doet hetzelfde als de Euro-versie, maar dan niet op het vlak van veiligheid maar duurzaamheid. In een nieuwe testronde krijgt de benzine MG HS het er flink van langs op milieugebied. De SUV gaat naar huis met een magere score van slechts 1,5 van de 5 sterren, maar hoe komt dat?

Uitstoot van broeikasgassen

De grootste boosdoener in het rapport is de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus van het voertuig. Green NCAP hanteert een bovengrens van 300 gram CO2-equivalent per kilometer. De MG HS knalt hier met een score van 303,7 gram Co2-eq./km keihard overheen!

De directe uitstoot van de auto tijdens het rijden bedraagt 18 gram per kilometer. De Green NCAP schrijft: ‘’Hoewel de uitstoot tijdens de productie van de auto zelf en de distributie van de benzine relatief laag is, kan dit de enorme hoeveelheid broeikasgassen die simpelweg uit de uitlaatpijp komt niet compenseren.’’ Het resultaat in deze categorie is dan ook niet onverwachts 0 van de 10 punten.

Dorstige aandrijflijn

Oké, de auto stoot veel vieze dampjes uit in zijn leven, maar hoeveel merk jij daar nou van? Niet veel inderdaad. Waar je wel wat van merkt (zeker in deze tijd), is het verbruik van de MG HS. Green NCAP noteerde in de praktijk een brandstofverbruik dat varieert tussen de 7,3 en 9,9 liter per 100 kilometer (ruwweg 1 op 13,7 tot een schrikbarende 1 op 10,1). Oei.

De MG HS krijgt nog een klein schouderklopje van de onderzoekers. De MG laat eerlijk zien hoe dorstig de motor is en geeft het nauwkeurig weer op het dashboard. Dat dan weer wel. Ook op de Clean Air Index scoort de MG HS een acceptabele middenmoot. Het nabehandelingssysteem van de uitlaatgassen doet over het algemeen stabiel zijn werk. Wel merkt de instantie op dat de uitstoot van koolmonoxide (CO) en fijnstof (partikels) flink toeneemt tijdens een koude start en bij zware belasting, zoals een stevige acceleratietest op de snelweg. De waarden blijven overigens wel keurig binnen de wettelijke limieten.

Het alternatief staat al klaar

Green NCAP sluit het rapport af met een helder advies aan de consument. Wie graag een MG wil rijden, kan de reguliere benzineversie beter links laten liggen. Die keuze hebben wij in Nederland niet, maar toch.