Nederland gaat verkeershufters keihard aanpakken met strafpunten

Er rijden in Nederland verkeershufters rond die onverbeterlijk zijn. We horen regelmatig verhalen over bestuurders die voor de zoveelste keer betrapt worden. Zelfs een rijbewijs afpakken heeft soms geen enkel effect. Daarom hebben politie en justitie iets nieuws bedacht: strafpunten!

Of nou ja, nieuw… dit systeem kennen we natuurlijk uit diverse andere landen. Sterker nog: heel veel Europese landen hebben dit, onder meer Duitsland, Frankrijk, de UK, Spanje en Italië. In Nederland worden er ook al wel strafpunten uitgedeeld, maar alleen aan beginnende bestuurders en mensen die met een slok op achter het stuur kruipen.

Nu krijg je echter ook als 'gevorderde' bestuurder strafpunten voor verkeersovertredingen. Bij een normale overtreding zoals appen achter het stuur of per ongelijk iets te hard rijden krijg je één strafpunt. Als je echt flink over de schreef gaat en je voor de rechter moet komen, krijg je meteen twee of drie strafpunten.

Zes strafpunten

Heb je zes strafpunten, dan zwaait er wat. Dan gaat de politie je namelijk eh… extra in de gaten houden. En misschien moet je zelfs een cursus volgen. Zo’n opvoedcursus krijg je nu ook al op het moment dat je ernstig in de fout gaat, dus de kans is aanwezig dat een veelpleger al eens eerder op cursus is geweest.

De politie is al langer bezig met een ‘war on veelplegers’, onder meer door waarschuwingsbrieven te sturen. Maar je raadt het al: een brief zonder verdere consequenties maakt weinig indruk op dit soort mensen. Of strafpunten wel indruk maken? We gaan het zien. Het voelt toch een beetje als een middelbareschooldocent die streepjes op het bord tekent en vervolgens geen straf geeft. Dat werkt meestal ook niet.

Bron: RTL Nieuws

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