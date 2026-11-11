Nederland heeft de laagste benzineprijs in meer dan 8 maanden!

Na weken van prijsstijgingen zit de Nederlandse benzineprijs al een tijdje een een neerwaartse spiraal. Vandaag zit de adviesprijs op een prijs die we al acht maanden niet meer hebben gezien!

De vijf grootste benzineverkopers in Nederland tikte in oktober een recordprijs aan van meer dan 2,70 euro per liter. Vanaf 14 oktober is de prijsdaling ingezet en die lijkt nog niet te stoppen. Vandaag valt de gemiddelde landelijke adviesprijs volgens United Consumers op 2,42 euro per liter. Total Energies heeft de laagste adviesprijs met 2,409 euro per liter Euro95. 30 cent minder dan de recordprijs dus per liter en 15 euro goedkoper op een volle tank van 50 liter. De laatste keer dat de adviesprijs van benzine zo laag was, was op 9 maart 2026! 247 dagen geleden!

Ook de Nederlandse literprijs voor diesel gaat keihard naar beneden. Het tarief bleef wat langer hangen, maar is in de afgelopen dagen bezig met een inhaalslag. Vandaag is de GLA bijvoorbeeld met 5 cent per liter gedaald. Op het hoogtepunt zat de dieselprijs op 2,82 euro. Nu adviseren de oliemaatschappijen een prijs van 2,525 euro. Ook deze prijs is dus met 30 cent gedaald.

Waarom dalen de peutprijzen nu?

De Telegraaf geeft een goede uitleg voor de teruglopende brandstoftarieven. Er zijn meerdere factoren die gunstig inspelen op de brandstofprijzen. Ten eerste de belangrijkste factor: de Iranoorlog. Nadat President Donald Trump heeft beloofd minder aanvallen uit te voeren op Iran en zegt zelfs dat de oorlog er bijna op zit. Dat vinden de olie- en brandstofhandelaren goed om te horen. Ze gaan ervan uit dat hun producten gewoon aan komen en er dus minder risico is op een afsluiting van de Straat van Hormuz of een gebombardeerde raffinaderij.

Het vertrouwen bij de oliebedrijven zou alweer groot genoeg zijn om net zoveel olie te exporteren als voor de oorlog. Meer aanbod en dezelfde vraag zorgt natuurlijk voor een lagere prijs. En inderdaad, de prijs op een vat Brentolie ligt ruim 20 dollar lager op 92,50 dollar. Dat gaat dus de goede kant op. Als de prijsdalingen zo blijven doorgaan, gaan we 2027 misschien wel in met een benzineprijs van 2,10 euro.

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