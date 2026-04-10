Nederland heeft duurste benzine van de EU, maar niet de grootste prijsstijging

Na één dag van prijsdaling zien we vandaag de benzineprijs alweer stagneren. Jammer maar helaas. Daarom is dit wel een mooi moment om eens te zien hoe hard de benzineprijs in Nederland is gestegen sinds het uitbreken van de onrust in het Midden-Oosten. Wat blijkt: Nederland heeft de duurste benzine, maar niet de sterkste prijsstijging.

De prijzen vergelijken we dankzij de informatie uit de Weekly Oil Bulletin van de EU . Hierin worden wekelijks de benzineprijzen van de EU-landen genoteerd. Mannenblad Manners zocht uit wat de Europese literprijzen voor benzine was vlak voor het uitbreken van de Iranoorlog en wat de prijzen tegenwoordig zijn.

Benzineprijs in Nederland

De recentste meting voor het uitbreken van de chaos was op 23 februari. Toen betaalde je in Nederland gemiddeld 2,062 euro voor een liter Euro 95. Mooi was die tijd. Volgens de laatste data van de EU ligt de gemiddelde benzineprijs aan de pomp nu op 2,334 euro. De literprijs is dus met 0,272 euro gestegen, wat 13,2 procent is. Daarmee heeft Nederland de allerduurste benzineprijs op dit moment in Europa. Met een stijging van iets meer dan 13 procent staan we wel in de onderste regionen van de ranglijst om de landen met de grootste prijsstijging sinds de crisis.

België is de Sjaak

Nederland vinden we terug op plaats 20, vlak boven Ierland (+12,6 procent) en onder Portugal (+13,7 procent). Helemaal bovenaan vinden we Oostenrijk. Daar ging de literprijs van ongeveer 1,50 euro naar bijna 1,90 euro. De stijging was 24,5 procent, wat maar nipt meer is dan de procentuele prijsverhoging in België. Waar je voor de oorlog 1,504 euro betaalde voor een liter peut is dat nu 1,848 euro (+22.9 procent).

En de andere tanktoerisme landen van Nederland, Duitsland en Luxemburg? Die staan vlak onder elkaar en eigenlijk midden tussen Nederland en België in. De Duitse benzineprijs steeg met 17 procent (van 1,824 euro naar 2,134 euro) en die in Luxemburg met 16,7 procent (van 1,457 euro naar 1,70 euro).

Het bijzonderste benzinenieuws in EU-landen vinden we in Malta. Er is op dit eiland geen volledig vrije markt voor brandstoffen. De regering houdt met subsidies de benzineprijs precies op hetzelfde niveau als voor de oorlog. Je betaalt op het eiland nog altijd het schamele bedrag van 1,340 euro per liter. Daar kunnen wij alleen maar van dromen. Bekijk hieronder het volledige EU-overzicht.