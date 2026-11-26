De BMW Skytop is zo'n ongelofelijk exclusieve auto dat je eigenlijk al blij mag zijn als je er ooit eentje tegenkomt. Sterker nog, toen het eerste exemplaar op Nederlands kenteken verscheen, was dat echt een unicum. Maar blijkbaar heeft er nog iemand diep in het geldzakje zitten graaien, want er is nu een tweede BMW Skytop geregistreerd in Nederland.

Eén Skytop of een paar M5'jes?

Laten we maar beginnen met het pijnlijke deel: die absurde prijs. De tweede BMW Skytop in Nederland heeft een nieuwprijs van 684.878 euro. Dat is best flink. Voor dat geld zou je ook een aantal andere auto's kunnen kopen. Vier nieuwe BMW M5's ofzo. Maar goed, dan heb je vier M5's en geen Skytop.

Maar alleen een geldpakhuis als Dagobert Duck hebben is in dit geval niet genoeg. BMW heeft namelijk maar 50 Skytops gebouwd, en toen BMW het nieuws van de productie naar buiten bracht waren ze allemaal al vergeven. Even ter vergelijking: van de Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss zijn er 75 gebouwd, en die zie je ook niet elke dag.

Een M8 in maatpak

Onder dat opvallende scherpe uiterlijk schuilt een oude bekende die het podium al even heeft verlaten: de BMW M8 Cabrio. Dat betekent dus de 4,4-liter V8 met twee turbo's die goed is voor 625 pk en 750 Nm. Met dat vermogen zit de Skytop in 3,3 seconden op de 100 en heeft die een begrensde topsnelheid van 250 km/u. Maar ja, dan moet je wel zo hard durven rijden met je auto van bijna zeven ton.

Het echte werk zit in de vorm. BMW liet de Skytop in 2024 als concept zien op het Concorso d'Eleganza Villa d'Este aan het Comomeer. Het is een prachtige tweezitter met targa dak en doet her en der wat knipogen naar de Z8 en de 503. De reacties waren zo lyrisch dat BMW er alsnog een kleine serie van maakte. Wat absoluut terecht is, want deze BMW is gewoon hartstikke mooi.

Twee van de 50 exemplaren is 4 procent van de totale productie. Niet slecht voor een land met zo'n 0,2 procent van de totale wereldbevolking.