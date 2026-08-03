Nederland importeert massaal afgedankte Duitse EV's
Duitsland heeft de afgelopen jaren miljarden aan subsidies tegen elektrische auto's aangegooid. Inmiddels loopt daar de eerste grote golf leasecontracten af. Wat krijg je dan? Precies, Nederlandse importeurs slaan massaal hun slag. De nieuwste importcijfers laten zien dat de elektrische occasion bezig is aan een ongekende opmars. En dat is nog maar het begin.
Elektrische import explodeert
In juli werden 28.850 auto's geïmporteerd. Dat is bijna 2 procent meer dan een jaar geleden. Op jaarbasis staat de teller inmiddels op 211.795 auto's, een stijging van 16,7 procent. Maar de echte uitschieter zit bij de EV's.
In juli werden namelijk 3.267 volledig elektrische auto's geïmporteerd. Daarmee bestaat inmiddels 11,3 procent van alle import uit EV's. Vorig jaar was dat in dezelfde maand nog slechts 3,5 procent. De elektrische import is daarmee meer dan verdrievoudigd.
Volgens ImportRadar is dat vooral te danken aan Duitse buren. Daar keren momenteel honderdduizenden zakelijke lease-EV's uit 2022 en 2023 terug naar de occasionmarkt. Omdat gebruikte elektrische auto's daar veel harder afschrijven dan benzine- of hybrideauto's, ontstaat een zeer interessant prijsverschil. Voor Nederlandse kopers komt daar ook nog eens bij dat volledig elektrische auto's met een eerste registratie vóór 2025 zonder BPM kunnen worden geïmporteerd. Kijk, dat is leuk zaken doen.
Populairste elektrische importauto's (2026)
#
Model
Aantal
Groei
1
Fiat 500e
838
+36%
2
Tesla Model Y
835
+178%
3
Tesla Model 3
733
+58%
4
Audi Q4 e-tron
682
+269%
5
Volvo XC40
538
+372%
6
MINI Cooper Electric
471
+81%
7
Polestar 2
420
+352%
8
Audi e-tron
371
+71%
9
Volkswagen ID.4
366
+171%
10
Hyundai Ioniq 5
294
+234%
Ford verslaat Volkswagen
Wie denkt dat de Volkswagen Tiguan iedere maand met twee vingers in de neus wint, heeft juli gemist. De Ford Kuga was met 690 registraties namelijk de populairste importauto van de maand. De Tiguan moest genoegen nemen met de derde plek, achter de Volkswagen Golf. Op jaarbasis blijft de Tiguan overigens wel gewoon de nummer één.
Populairste importmodellen (juli)
#
Model
Juli
Verschil
1
Ford Kuga
690
+31%
2
Volkswagen Golf
662
-12%
3
Volkswagen Tiguan
661
+18%
4
Volkswagen Polo
624
-15%
5
Lynk & Co 01
585
-33%
6
Volvo XC60
521
+6%
7
Toyota Yaris Cross
506
-19%
8
Volvo XC40
498
-2%
9
Volkswagen T-Roc
447
-14%
10
Cupra Formentor
389
+14%
Populairste importmodellen (2026)
#
Model
YTD
1
Volkswagen Tiguan
5.349
2
Volkswagen Golf
5.103
3
Volkswagen Polo
5.082
4
Ford Kuga
4.906
5
Volvo XC60
4.018
6
Volvo XC40
3.807
7
Toyota Yaris Cross
3.700
8
Volkswagen T-Roc
3.648
9
Lynk & Co 01
3.642
10
Cupra Formentor
2.834
Diesel sterft verder uit
Niet alleen de elektrische auto zit lekker in de lift. Hybrides zijn inmiddels verreweg de populairste importauto's van Nederland en vertegenwoordigen bijna de helft van de hele import bij elkaar. Benzine verliest natuurlijk weer een beetje terrein, terwijl diesel inmiddels is gekrompen zijn tot slechts 3,5 procent van de markt. Ook de SUV blijft hartstikke populair; bijna de helft van alle geïmporteerde auto's valt inmiddels in het compacte of middelgrote SUV-segment.
Wat trouwens ook opvallend is: Volkswagen noteerde in juli voor het eerst dit jaar een daling. Toyota, Mercedes-Benz en Audi leverden eveneens in, terwijl Ford, Kia en Hyundai juist groeiden. En de ooit zo populaire Lynk & Co 01? Die blijft terrein verliezen en staat inmiddels 9 procent in de min over heel 2026.
Top 10 importmerken (juli)
#
Merk
Juli
Verschil
1
Volkswagen
3.939
-2%
2
BMW
1.754
0%
3
Toyota
1.703
-20%
4
Audi
1.655
-11%
5
Ford
1.541
+5%
6
Volvo
1.534
-7%
7
Mercedes-Benz
1.276
-17%
8
Peugeot
1.227
-3%
9
Kia
999
+11%
10
Opel
921
-1%
Brandstofverdeling (juli)
Brandstof
Aandeel
Hybride
49,9%
Benzine
35,0%
Elektrisch
11,3%
Diesel
3,5%
Populairste hybride importauto's (2026)
#
Model
YTD
1
Ford Kuga
4.574
2
Volvo XC60
3.862
3
Volkswagen Tiguan
3.774
4
Toyota Yaris Cross
3.698
5
Lynk & Co 01
3.642
6
Volvo XC40
2.998
7
Cupra Formentor
2.522
8
Toyota Yaris
2.326
9
BMW X5
2.310
10
Audi Q3
2.088
Populairste jonge importauto's (bouwjaar 2023 of nieuwer)
#
Model
YTD
1
Toyota Yaris Cross
2.953
2
Volvo XC60
2.724
3
Lynk & Co 01
2.644
4
Ford Kuga
2.446
5
Volkswagen Tiguan
2.425
6
Volkswagen T-Roc
1.781
7
Volkswagen Golf
1.762
8
Peugeot 2008
1.546
9
Cupra Formentor
1.512
10
Nissan Qashqai
1.503
De verwachting is bovendien dat de EV-golf voorlopig niet gaat liggen. De nóg grotere lichting Duitse leaseauto's uit 2023 komt de rest van dit jaar namelijk ook terug op de occasionmarkt. De kans is dus groot dat we de komende maanden nóg meer elektrische importauto's de grens over zien komen.
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