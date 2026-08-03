Nederland importeert massaal afgedankte Duitse EV's

Duitsland heeft de afgelopen jaren miljarden aan subsidies tegen elektrische auto's aangegooid. Inmiddels loopt daar de eerste grote golf leasecontracten af. Wat krijg je dan? Precies, Nederlandse importeurs slaan massaal hun slag. De nieuwste importcijfers laten zien dat de elektrische occasion bezig is aan een ongekende opmars. En dat is nog maar het begin.

Elektrische import explodeert

In juli werden 28.850 auto's geïmporteerd. Dat is bijna 2 procent meer dan een jaar geleden. Op jaarbasis staat de teller inmiddels op 211.795 auto's, een stijging van 16,7 procent. Maar de echte uitschieter zit bij de EV's.

In juli werden namelijk 3.267 volledig elektrische auto's geïmporteerd. Daarmee bestaat inmiddels 11,3 procent van alle import uit EV's. Vorig jaar was dat in dezelfde maand nog slechts 3,5 procent. De elektrische import is daarmee meer dan verdrievoudigd.

Volgens ImportRadar is dat vooral te danken aan Duitse buren. Daar keren momenteel honderdduizenden zakelijke lease-EV's uit 2022 en 2023 terug naar de occasionmarkt. Omdat gebruikte elektrische auto's daar veel harder afschrijven dan benzine- of hybrideauto's, ontstaat een zeer interessant prijsverschil. Voor Nederlandse kopers komt daar ook nog eens bij dat volledig elektrische auto's met een eerste registratie vóór 2025 zonder BPM kunnen worden geïmporteerd. Kijk, dat is leuk zaken doen.

Populairste elektrische importauto's (2026)



# Model Aantal Groei 1 Fiat 500e 838 +36% 2 Tesla Model Y 835 +178% 3 Tesla Model 3 733 +58% 4 Audi Q4 e-tron 682 +269% 5 Volvo XC40 538 +372% 6 MINI Cooper Electric 471 +81% 7 Polestar 2 420 +352% 8 Audi e-tron 371 +71% 9 Volkswagen ID.4 366 +171% 10 Hyundai Ioniq 5 294 +234%

Ford verslaat Volkswagen

Wie denkt dat de Volkswagen Tiguan iedere maand met twee vingers in de neus wint, heeft juli gemist. De Ford Kuga was met 690 registraties namelijk de populairste importauto van de maand. De Tiguan moest genoegen nemen met de derde plek, achter de Volkswagen Golf. Op jaarbasis blijft de Tiguan overigens wel gewoon de nummer één.

Populairste importmodellen (juli)



# Model Juli Verschil 1 Ford Kuga 690 +31% 2 Volkswagen Golf 662 -12% 3 Volkswagen Tiguan 661 +18% 4 Volkswagen Polo 624 -15% 5 Lynk & Co 01 585 -33% 6 Volvo XC60 521 +6% 7 Toyota Yaris Cross 506 -19% 8 Volvo XC40 498 -2% 9 Volkswagen T-Roc 447 -14% 10 Cupra Formentor 389 +14%

Populairste importmodellen (2026)



# Model YTD 1 Volkswagen Tiguan 5.349 2 Volkswagen Golf 5.103 3 Volkswagen Polo 5.082 4 Ford Kuga 4.906 5 Volvo XC60 4.018 6 Volvo XC40 3.807 7 Toyota Yaris Cross 3.700 8 Volkswagen T-Roc 3.648 9 Lynk & Co 01 3.642 10 Cupra Formentor 2.834

Diesel sterft verder uit

Niet alleen de elektrische auto zit lekker in de lift. Hybrides zijn inmiddels verreweg de populairste importauto's van Nederland en vertegenwoordigen bijna de helft van de hele import bij elkaar. Benzine verliest natuurlijk weer een beetje terrein, terwijl diesel inmiddels is gekrompen zijn tot slechts 3,5 procent van de markt. Ook de SUV blijft hartstikke populair; bijna de helft van alle geïmporteerde auto's valt inmiddels in het compacte of middelgrote SUV-segment.

Wat trouwens ook opvallend is: Volkswagen noteerde in juli voor het eerst dit jaar een daling. Toyota, Mercedes-Benz en Audi leverden eveneens in, terwijl Ford, Kia en Hyundai juist groeiden. En de ooit zo populaire Lynk & Co 01? Die blijft terrein verliezen en staat inmiddels 9 procent in de min over heel 2026.

Top 10 importmerken (juli)



# Merk Juli Verschil 1 Volkswagen 3.939 -2% 2 BMW 1.754 0% 3 Toyota 1.703 -20% 4 Audi 1.655 -11% 5 Ford 1.541 +5% 6 Volvo 1.534 -7% 7 Mercedes-Benz 1.276 -17% 8 Peugeot 1.227 -3% 9 Kia 999 +11% 10 Opel 921 -1%

Brandstofverdeling (juli)



Brandstof Aandeel Hybride 49,9% Benzine 35,0% Elektrisch 11,3% Diesel 3,5%

Populairste hybride importauto's (2026)



# Model YTD 1 Ford Kuga 4.574 2 Volvo XC60 3.862 3 Volkswagen Tiguan 3.774 4 Toyota Yaris Cross 3.698 5 Lynk & Co 01 3.642 6 Volvo XC40 2.998 7 Cupra Formentor 2.522 8 Toyota Yaris 2.326 9 BMW X5 2.310 10 Audi Q3 2.088

Populairste jonge importauto's (bouwjaar 2023 of nieuwer)



# Model YTD 1 Toyota Yaris Cross 2.953 2 Volvo XC60 2.724 3 Lynk & Co 01 2.644 4 Ford Kuga 2.446 5 Volkswagen Tiguan 2.425 6 Volkswagen T-Roc 1.781 7 Volkswagen Golf 1.762 8 Peugeot 2008 1.546 9 Cupra Formentor 1.512 10 Nissan Qashqai 1.503

De verwachting is bovendien dat de EV-golf voorlopig niet gaat liggen. De nóg grotere lichting Duitse leaseauto's uit 2023 komt de rest van dit jaar namelijk ook terug op de occasionmarkt. De kans is dus groot dat we de komende maanden nóg meer elektrische importauto's de grens over zien komen.

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