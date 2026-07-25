Nederland komt eindelijk in actie om tanken goedkoper te maken

Als de benzineprijs omhoog schiet, kijken de petrolheads meestal machteloos toe. De overheid kan daar tenslotte weinig aan doen... toch? Nou, blijkbaar dus wel. Nederland haalt namelijk miljoenen vaten olie uit de strategische noodvoorraad. Niet omdat de tankstations droogstaan, maar omdat de pompprijs anders nog vervelender dreigt te worden.

De oliereserve is er niet voor niets

Nederland beschikt, net als andere landen die zijn aangesloten bij het Internationaal Energieagentschap (IEA), over een prachtige voorraad oliereserve. Die ligt niet klaar voor een extra druk Hemelvaartsweekend, maar vooral voor situaties waarin de olievoorziening onder druk staat.

En dat is eigenlijk precies wat er nu gebeurt. Door de onrust in het Midden-Oosten en de afsluiting van de Straat van Hormuz is de olieprijs weer boven de 100 dollar per vat uitgekomen. Zoals we ondertussen allemaal weten wordt er ongeveer een vijfde van alle olie ter wereld via die zeestraat vervoerd en zorgt zo'n blokkade vrijwel direct voor gezeik op de oliemarkt.

Daarom brengt Nederland nu 2,7 miljoen vaten uit de commerciële noodvoorraad op de markt. Mocht dat nog onvoldoende zijn, dan kan later ook nog olie uit de staatsreserve worden vrijgegeven.

Wordt tanken nu goedkoper?

Voordat je meteen de goedkoopste pomp in de buurt opzoekt: verwacht geen wonderen. De prijs van ruwe olie is namelijk maar één onderdeel van wat jij uiteindelijk aan de pomp betaalt. Belastingen, accijnzen, marges en de dollarkoers doen natuurlijk ook nog vrolijk mee.

Toch hoopt de overheid wel een signaal af te geven. Door extra die olie beschikbaar te maken moet de markt een beetje afkoelen en wordt voorkomen dat de prijs nog verder oploopt. Nederland doet dat trouwens niet alleen. Het IEA besloot eerder al om in totaal 400 miljoen vaten uit de strategische voorraden van aangesloten landen vrij te geven. Dat is de grootste gezamenlijke actie ooit.

Beter voorkomen dan genezen

Opvallend genoeg bleef de Nederlandse voorraad de afgelopen maanden grotendeels onaangeraakt. Andere landen, waaronder de Verenigde Staten, brachten eerst hun eigen reserves op de markt. Nu de olieprijs opnieuw oploopt, is het volgens Den Haag tijd om ook de Nederlandse voorraad aan te spreken.

Of dat straks daadwerkelijk een paar cent per liter scheelt, moet we natuurlijk allemaal nog maar zien. Maar één ding is wel duidelijk: als de geopolitieke spanningen verder oplopen, zou dit zomaar de eerste stap kunnen zijn. En laten we hopen dat de volgende maatregel niet bestaat uit een advies om wat vaker de fiets te pakken.



Via: NOS



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