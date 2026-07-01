Nederland koopt minder auto’s, maar wel steeds vaker met stekker

Als je puur naar het commentaar onder zo'n beetje al het autonieuws kijkt, zou je denken dat Nederland massaal in dikke benzineslurpers met handbak en zes cilinders rijdt. De werkelijkheid is, zoals wel vaker, een stuk minder romantisch. De nieuwste verkoopcijfers laten namelijk zien dat de Nederlandse autokoper vooral één ding wil: zo weinig mogelijk gedoe. Welkom in het hybride-tijdperk.

Minder auto’s, meer stekkers

De Nederlandse automarkt draait nog niet helemaal op vol vermogen. In de eerste helft van 2026 zijn er namelijk 174.789 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is 4,2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de teller nog op 182.375 stond. Maar achter die daling speelt natuurlijk meer.

Volledig elektrische auto’s blijven namelijk opvallend stabiel. Met 63.776 registraties bleef het aantal EV’s vrijwel gelijk aan vorig jaar. Toch steeg het marktaandeel van 35 naar 36,5 procent. Niet omdat EV’s ineens exploderen, maar simpelweg omdat de totale markt wat krimpt. De stekkerauto groeit dus niet hard, maar verliest voorlopig ook geen terrein.

Nederland wil wel elektrificeren… zonder commitment

De echte opperbaas van de Nederlandse automarkt is inmiddels niet de EV, maar de hybride. Hybrides tikken nu namelijk een marktaandeel van bijna 54 procent aan. Meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto’s heeft dus zowel een verbrandingsmotor als elektromotor aan boord. En dat past inderdaad perfect bij de Nederlandse automobilist. We willen allemaal best elektrisch rijden, zolang er nog een benzinetank aanwezig is voor vakanties, files naar Zuid-Frankrijk en die ene keer dat een Fastned vol staat.

Ondertussen krijgen de ouderwetse brandstoffen het wel steeds moeilijker. Pure benzine-auto’s verkopen steeds minder en diesel zakt verder weg richting uitstervingsniveau. Sterker nog, diesel is inmiddels zo niche dat je bijna vergeet dat het ooit dé keuze was voor kilometervreters.

Nederland in één vergelijking

De lijst met bestverkochte modellen vat de Nederlandse automarkt echt perfect samen. Op nummer één staat namelijk de Tesla Model Y met 4.317 registraties. Daar meteen achter volgt de Toyota Aygo X met 4.314 stuks. Drie auto’s verschil. Dat is misschien wel de mooiste samenvatting van Nederland in 2026: er wordt getwijfeld tussen een elektrische crossover vol schermen en een compacte zuinige stadsauto waar net een weekendtas in past.

Toch pakt bij de merken Kia de kroon met 9,5 procent marktaandeel, vóór Toyota en Volkswagen. De conclusie? De Nederlandse autokoper laat emotie steeds vaker thuis. Minder cilinders, meer stroom en vooral zo weinig mogelijk gedoe. Niet sexy misschien. Wel heel Nederlands.

Foto: @Dadamphotography

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