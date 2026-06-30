Nederland krijgt Chinese Jeep in plaats van beloofde EV met 650 pk

De lekkerste Jeep -uitvoeringen zijn hier in Nederland nooit grote succesnummers geweest. De grote motoren en hun flinke uitstoot waren de grootste sta-in-de-weg. Dat zou niet gelden voor de elektrische Wagoneer S , een van de auto’s waar we voor dit jaar het meest naar uit keken . Daarom zou Jeep ook dit model in de Europese (en dus Nederlandse) showrooms gaan zetten. Van dat plan komt het Amerikaanse merk nu terug.

Jeep trekt de stekker uit de Europese plannen voor de 600 pk sterke Wagoneer S. Daarnaast komt ook de volledig elektrische Wrangler (genaamd Recon met 650 pk) niet naar ons hoekje van de wereld. In plaats daarvan richt het merk de pijlen volledig op het compacte segment én een samenwerking met het Chinese Dongfeng . Joepie…

Waarom de Recon en Wagoneer S niet komen

Een woordvoerder van Jeep laat weten dat "moeilijke marktomstandigheden" de auto's onrendabel maken. Daarmee doelt hij op de lage verkoopverwachtingen in Europa voor grote, dure elektrische SUV's. Het segment zit hier ook al vol genoeg met auto’s als de iX5 , GLC en EX90 om maar eens wat te noemen.

Wat krijgen we dan wel?

Het schrappen van de grote bakken is ergens logisch als je naar de Europese verkoopcijfers kijkt. De guitige Jeep Avenger bleek na zijn introductie een schot in de roos en verdriedubbelde de verkopen van het merk in diverse Europese landen. Jeep focust zich tot 2030 dan ook volledig op de onderkant van de markt met twee nieuwe compacte crossovers. Boe!

De twee nieuwe modellen worden met zo'n 4,20 meter net 10 centimeter dan de Avenger. Intern worden ze "B-SUV Compact" en "B-SUV Large" genoemd. Eén van deze twee wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe generatie Renegade (een naam die eind 2025 verdween). Beide modellen staan op het STLA-platform van Stellantis, wat betekent dat ze leverbaar worden met benzine-, hybrid- (waarschijnlijk rondom de 1.2 Turbo) én volledig elektrische aandrijflijnen. Uiteraard mét beschikbare vierwielaandrijving.

Chinese Jeep?

Betekent dit dat Jeep de bovenkant van de markt helemaal laat varen? Nee. Er komt wél een grote D-segment SUV aan die de strijd moet aanbinden met zwaargewichten als de Skoda Peaq en de Hyundai Santa Fe . De prijsklasse voor deze Jeep is nog onbekend en lastig in te schatten. Voor dit model schakelt Jeep namelijk de hulp in van het Chinese concern Dongfeng.

De grote SUV zal in China van de band rollen voor de wereldwijde markt. Hoewel puristen hier wellicht van moeten slikken, zweert de top van Jeep dat het geen zielloze, omgekatte Chinese auto wordt. Het design en de afstemming van het onderstel worden volledig in-house door Jeep gedaan. De auto krijgt bovendien 'multi-energy'-motoren (hybride en EV) en moet rijden, aanvoelen en terreinploeteren als een échte Jeep. Overigens weten ze bij Dongfeng ook wel wat een offroader bouwen inhoudt. We hopen het maar… Kijk maar naar de MHero 1.