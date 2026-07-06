Je kunt in het écht Mario Karten in Nederland!

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In de Formule E vinden we de upgrades en extra’s allemaal maar niks, maar wat als je zelf achter het stuur zit? Is dan een Mario Kart-achtige belevenis op een kartbaan wel leuk? Je kunt er vanaf 15 juli 2026 achter komen in Nederland.

Entertainmentcentrum The Maxx in Veenendaal opent dan een nieuw deel genaamd Combat Karts. Met behulp van augmented reality (AR) en interactieve technologie wordt een traditionele kartbaan getransformeerd in een real-life versie van Mario Kart.

Je rijdt er in een elektrische kart op een circuit dat is uitgerust met digitale schermen op het stuur en projecties op de baan zelf. Zo kun je over een icoontje rijden om een power-up te krijgen, zoals een snelheidsboost, raket om tegenstanders te vertragen en verdedigingsmiddelen. Er zit nog net geen blauw schildje in.

Het gaat dus niet zozeer om wie er het snelste rondjes aaneen kan rijgen, maar ook wie het slimst om gaat met de gadgets. Je mag zelf invullen of dat de kartervaring beter of slechter maakt. Je kunt al mee racen vanaf 12 jaar oud. Een Mario Kart-sessie boeken doe je via de website van The Maxx . Eén heat karten kost € 20,50 per persoon, twee heats € 38,- p.p. en drie heats voor € 53,50 p.p.

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